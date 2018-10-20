На свой самый главный праздник собрались более 900 представителей коллективов предприятий и организаций агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств, органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, образовательных сельскохозяйственных учреждений, а также ветераны агропромышленного комплекса.
Перед началом официальной части праздника в фойе Дворца культуры была развернута дегустация сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей. Здесь была широко представлена молочная, мясная, хлебобулочная продукция - всё, чем гордится удмуртская земля.
С успешным завершением сезона сельскохозяйственных работ и профессиональным праздником участников торжественного мероприятия от имени руководства республики поздравил Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов. Он выразил селянам глубокое уважение и признательность за их нелёгкий и самоотверженный труд. Далее премьер-министр зачитал приветственный адрес Главы республики Александра Бречалова, в котором, в частности, говорится:
«День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности объединяет всех, кто беззаветно любит родную землю и трудится на ней во благо страны.
В жизни селян лёгких времён не бывает. И нынешний год потребовал от вас больших усилий, высокого профессионализма, долгого терпения. Но вы сделали всё от вас зависящее для того, чтобы достойно решить стоящие перед вами задачи.
Я часто бываю в районах республики и вижу, как усердно трудятся крестьяне, как стремятся они к лучшим результатам, как живут надеждой на лучшее будущее.
Радуют успехами наши животноводы. За 9 месяцев текущего года произведено более 537 тысяч тонн молока. Прирост к прошлому году составил 2,8 процента. По сравнению с уровнем 2016 года производство молока в Удмуртии выросло на 38 тысяч тонн или на 7,8 процента. Надой от коровы в этом году уже достиг уровня 4600 килограммов. Уверен, программа развития молочной отрасли республики позволит нам закрепить и улучшить позиции среди ведущих регионов, отличающихся высокой продуктивностью животных.
Наше сельское хозяйство постепенно выходит на путь модернизации, технического и технологического переоснащения производства. Вместе с вами мы работаем над комплексным решением вопросов социальной сферы села. Уверен, при поддержке федеральной и региональной власти аграрный сектор Удмуртии станет крепче и прибыльнее, а жизнь на селе – комфортнее и привлекательнее.
Желаю вам новых трудовых успехов, крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго и светлого!»
В республиканском торжественном собрании селян также принял участие и поздравил их с профессиональным праздником Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Алексей Прасолов.
Со словами благодарности и признательности за добросовестный труд обратилась к собравшимся министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольга Абрамова. Помимо результатов работы АПК республики в текущем году, руководитель ведомства озвучила задачи на предстоящий год. «В 2019 году нам предстоит поднять продуктивность молочного животноводства до уровня 6200 килограммов на одну корову, ввести в оборот порядка 4000 гектаров земли сельхозназначения. Мы с вами не должны ни в коем случае снизить планку по обработке посевных площадей. Но в первую очередь, мы с вами, главами районов, Правительством, Государственным Советом Удмуртии должны быть сосредоточены на том, чтобы реализовать максимальное количество проектов социального развития села», - подчеркнула Ольга Абрамова.
По традиции лучшим труженикам полей и ферм, предприятий перерабатывающей промышленности вручили заслуженные награды. По итогам нынешней уборочной кампании награждены муниципальные районы, сельскохозяйственные производственные кооперативы и фермерские хозяйства, добившиеся лучших показателей урожайности и обеспечившие наивысший валовой сбор зерна. Также состоялось вручение наград Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации победителям и призерам конкурса, проведённого в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2018» в городе Москве.
Завершилось мероприятие концертом мастеров искусств Удмуртии.
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