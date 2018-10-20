Главная » Село » В Удмуртии чествовали лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

В Удмуртии чествовали лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

19 октября
0

Сегодня, 18 октября, в ДК «Аксион» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В очередной раз республика торжественно чествовала аграриев. Такое отношение они заслужили по праву: в республиканский каравай вложен результат их золотых рук и профессионального мастерства.

Nik 5094 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad В Удмуртии чествовали лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

На свой самый главный праздник собрались более 900 представителей коллективов предприятий и организаций агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств, органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, образовательных сельскохозяйственных учреждений, а также ветераны агропромышленного комплекса.

Перед началом официальной части праздника в фойе Дворца культуры была развернута дегустация сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей. Здесь была широко представлена молочная, мясная, хлебобулочная продукция - всё, чем гордится удмуртская земля.

С успешным завершением сезона сельскохозяйственных работ и профессиональным праздником участников торжественного мероприятия от имени руководства республики поздравил Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов. Он выразил селянам глубокое уважение и признательность за их нелёгкий и самоотверженный труд. Далее премьер-министр зачитал приветственный адрес Главы республики Александра Бречалова, в котором, в частности, говорится:

«День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности объединяет всех, кто беззаветно любит родную землю и трудится на ней во благо страны.

В жизни селян лёгких времён не бывает. И нынешний год потребовал от вас больших усилий, высокого профессионализма, долгого терпения. Но вы сделали всё от вас зависящее для того, чтобы достойно решить стоящие перед вами задачи.

Я часто бываю в районах республики и вижу, как усердно трудятся крестьяне, как стремятся они к лучшим результатам, как живут надеждой на лучшее будущее.

Радуют успехами наши животноводы. За 9 месяцев текущего года произведено более 537 тысяч тонн молока. Прирост к прошлому году составил 2,8 процента. По сравнению с уровнем 2016 года производство молока в Удмуртии выросло на 38 тысяч тонн или на 7,8 процента. Надой от коровы в этом году уже достиг уровня 4600 килограммов. Уверен, программа развития молочной отрасли республики позволит нам закрепить и улучшить позиции среди ведущих регионов, отличающихся высокой продуктивностью животных.

Наше сельское хозяйство постепенно выходит на путь модернизации, технического и технологического переоснащения производства. Вместе с вами мы работаем над комплексным решением вопросов социальной сферы села. Уверен, при поддержке федеральной и региональной власти аграрный сектор Удмуртии станет крепче и прибыльнее, а жизнь на селе – комфортнее и привлекательнее.

Желаю вам новых трудовых успехов, крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго и светлого!»

В республиканском торжественном собрании селян также принял участие и поздравил их с профессиональным праздником Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Алексей Прасолов.

Со словами благодарности и признательности за добросовестный труд обратилась к собравшимся министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольга Абрамова. Помимо результатов работы АПК республики в текущем году, руководитель ведомства озвучила задачи на предстоящий год. «В 2019 году нам предстоит поднять продуктивность молочного животноводства до уровня 6200 килограммов на одну корову, ввести в оборот порядка 4000 гектаров земли сельхозназначения. Мы с вами не должны ни в коем случае снизить планку по обработке посевных площадей. Но в первую очередь, мы с вами, главами районов, Правительством, Государственным Советом Удмуртии должны быть сосредоточены на том, чтобы реализовать максимальное количество проектов социального развития села», - подчеркнула Ольга Абрамова.

По традиции лучшим труженикам полей и ферм, предприятий перерабатывающей промышленности вручили заслуженные награды. По итогам нынешней уборочной кампании награждены муниципальные районы, сельскохозяйственные производственные кооперативы и фермерские хозяйства, добившиеся лучших показателей урожайности и обеспечившие наивысший валовой сбор зерна. Также состоялось вручение наград Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации победителям и призерам конкурса, проведённого в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2018» в городе Москве.

Завершилось мероприятие концертом мастеров искусств Удмуртии.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

Читать также

Куда девать навоз? Селян обязали очищать стоки
3 сентября
**Недавно по инициативе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики состо...
Рецепты роста. В Булае смотрят в будущее…
18 августа
**Село Булай Увинского района – центральная усадьба ООО «Дружба». Это предприятие - градообразующее д...
Погода не подвела. Правительство РФ тоже Селянам выделят дополнительные средства на приобретение топлива для уборки зерновых
17 августа
**Хозяйства Удмуртии приступили к уборке зерновых культур. На вчерашний день в республике зерновые уб...
Максимова: Единый «налоговый патент» для ЛПХ поможет фермерам развивать хозяйства
6 августа
**Патентная система станет оптимальным решением для тех фермеров, которые сегодня боятся регистрирова...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо