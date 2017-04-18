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В Удмуртии будут открыты 66 сезонных пригородных автобусных маршрутов

17 апреля
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1362463714 avtobus В Удмуртии будут открыты 66 сезонных пригородных автобусных маршрутов

В Удмуртии будут открыты 66 сезонных пригородных автобусных маршрутов. Об этом на аппаратном совещании сообщил исполняющий обязанности Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов.
Количество маршрутов соответствует уровню 2016 года.

Как и в прошлом году, основными перевозчиками являются ОАО «ИПОПАТ» и ОАО «Удмуртавтотранс». В частности, первый планирует организовать перевозки по 22 сезонным маршрутам - в Завья́ловском, Малопурги́нском и Якшур-Бо́дьинском районах.

ОАО «Удмуртавтотранс» откроет 14 сезонных пригородных маршрутов для пассажиров городов Воткинска, Глазова, Можги и посёлка Игра.

Кроме того, другие перевозчики, в том числе индивидуальные предприниматели, с 1 мая планируют открытие сезонных маршрутов в городе Ижевске и Завьяловском районе – 6, в Сарапульском районе – 7, в Увинском районе – 5.

С 17 апреля перевозчиками проводится обследование сезонных автобусных маршрутов на соответствие их требованиям безопасности движения, после чего будут составлены графики открытия движения автобусов и расписание.

Пресс-служба Главы и Правительства УР

Фото: car-mn.ru

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