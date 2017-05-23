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В Удмуртии 24 мая объявили днем траура в связи с кончиной Александра Волкова

23 мая
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Сегодня, 23 мая, временно исполняющий обязанности Главы УР Александр Бречалов подписал Указ об объявлении траура в связи с кончиной Александра Волкова.

!nik 4814 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad В Удмуртии 24 мая объявили днем траура в связи с кончиной Александра Волкова

Сегодня, 23 мая, временно исполняющий обязанности Главы УР Александр Бречалов подписал Указ об объявлении траура в связи с кончиной Александра Волкова.

"В связи с кончиной 20 мая 2017 года Александра Александровича Волкова, первого Президента Удмуртской Республики, Почётного гражданина Удмуртской Республики, выражая скорбь по умершему и соболезнуя его родным и близким, постановляю объявить 24 мая 2017 года днём траура в Удмуртской Республике" - сказано в документе.

В день траура на всей территории Удмуртской Республики приспустят государственные флаги Российской Федерации и Удмуртской Республики. Также телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить в день траура развлекательные передачи и мероприятия.

Фото: Э.Карипов

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