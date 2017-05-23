Сегодня, 23 мая, временно исполняющий обязанности Главы УР Александр Бречалов подписал Указ об объявлении траура в связи с кончиной Александра Волкова.
"В связи с кончиной 20 мая 2017 года Александра Александровича Волкова, первого Президента Удмуртской Республики, Почётного гражданина Удмуртской Республики, выражая скорбь по умершему и соболезнуя его родным и близким, постановляю объявить 24 мая 2017 года днём траура в Удмуртской Республике" - сказано в документе.
В день траура на всей территории Удмуртской Республики приспустят государственные флаги Российской Федерации и Удмуртской Республики. Также телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить в день траура развлекательные передачи и мероприятия.
Фото: Э.Карипов
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