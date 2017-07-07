По информации Удмуртского гидрометцентра, в ближайший час с сохранением до 20.00 19 июня 2017 года местами по республике и в Ижевске ожидаются грозы. Органы местного самоуправления просят горожан соблюдать меры предосторожности.
Фото: Twitter.com
По информации Удмуртского гидрометцентра, в ближайший час с сохранением до 20.00 19 июня 2017 года местами по республике и в Ижевске ожидаются грозы. Органы местного самоуправления просят горожан соблюдать меры предосторожности.
Фото: Twitter.com
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