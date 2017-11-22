По данным Удмуртского гидрометцентра, с 2.00 до 12.00 13 ноября местами по Удмуртской Республике ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.
Органы местного самоуправления рекомендуют соблюдать меры предосторожности.
Фото: dorinfo.ru
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