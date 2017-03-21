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В УдГУ выбрали ректора

21 марта
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21 марта в УдГУ состоялась конференция работников и учащихся вуза, посвящённая выборам ректора. Как сообщает пресс-служба вуза, большинством голосов была переизбрана Галина Мерзлякова, действующий ректор университета — за неё в ходе тайного голосования было отдано 143 голоса.

За кандидатуру Игоря Меньшикова — проректора по научной работе и инновациям — было отдано 109 голосов, за Галину Николаевну Васильеву — директора многопрофильного колледжа профессионального образования — проголосовали 4 человека.

Всего в голосовании участвовали 256 человек. Стоит отметить, Галина Мерзлякова возглавляет УдГУ на протяжении последних 5 лет.

Справка:

Мерзлякова Галина Витальевна родилась 25 мая 1958 года. Окончила исторический факультет УдГУ. Доктор исторических наук, профессор, депутат Госсовета УР III, IV и V созыва, член Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», Заслуженный работник высшей школы РФ.

1975-1976 гг. — модельщица, Ижевский механический завод;

1976-1982 гг. — студентка Удмуртского государственного университета;

1982 г. — ассистент кафедры истории УдГУ;

1982-1985 гг. — аспирант Ленинградского государственного университета;

1985-1989 гг. — ассистент кафедры истории, старший преподаватель, доцент УдГУ;

1989-1992 гг. — докторант, Ленинградский государственный университет;

1992-1999 гг. — доцент, заведующая кафедрой истории, политологии, декан факультета социальных коммуникаций УдГУ;

1999-2007 гг. — директор Института социальных коммуникаций УдГУ;

2007-2012 гг. — первый проректор, проректор по учебной работе УдГУ;

С 2012 г. — ректор Удмуртского государственного университета.

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