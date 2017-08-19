16 августа ЦИК Удмуртии совместно с членом Совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Олегом Иванниковым провела круглый стол «Общественный контроль и выборы».
С приветственным словом выступил Председатель ЦИК Удмуртии Виктор Кушко. Заместитель Председателя ЦИК Удмуртии Жанна Дворцова проинформировала присутствующих о ходе избирательных кампаний на территории Удмуртской Республики. Олег Иванников провел презентацию учебно-методического пособия «Общественный контроль на выборах».
По словам Олега Иванникова общественный контроль нацелен на признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина и является одним из направлений контроля над властью со стороны общества, обеспечивающего баланс интересов в демократическом обществе.
Олег Иванников высоко оценил профессионализм Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики. Более того он отметил, что «…ЦИК Удмуртии беспрецедентно открыта в своей деятельности для общественных организаций, показывая свою честность и гласность».
В мероприятии также приняли участие Павел Вершинин, Председатель Общественной палаты Удмуртской Республики; Владимир Байметов, председатель комиссии по безопасности, правам человека, взаимодействию с общественными советами и СМИ Общественной палаты Удмуртской Республики, член Общественной палаты Удмуртской Республики; Рашид Хуснутдинов, председатель исполнительного комитета Удмуртского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; Виктор Любимов, председатель комиссии по вопросам экономического развития Общественной палаты Удмуртской Республики, член ЦИК Удмуртии; Надежда Харина, заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике, члены Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики; председатели территориальных избирательных комиссий Удмуртской Республики.
Члены общественной палаты Удмуртской Республики в своих выступлениях отметили высокую оценку работы ЦИК Удмуртии и нижестоящих комиссий.
Фото: ЦИК УР
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