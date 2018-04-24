Борис Сарнаев назначен председателем Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики на новый срок Сегодня в рамках пятой сессии Государственного Совета депутаты рассмотрели вопрос о назначении предсе...

Андрей Лямин сложил полномочия депутата Государственного Совета На открывшейся сегодня пятой сессии Государственного Совета шестого созыва принято решение досрочно п...

Михаил Бабич: против России устроена самая циничная провокация в истории В отношении России сейчас развернута так называемая гибридная война, которая включает разные элементы...