Свои работы художники закончат к 19 сентябрю – галерея откроется в День оружейника. В основу работ художников на импровизированных холстах-парапетах набережной Ижевского пруда лягут городские легенды и менталитет Ижевска. Гостей ждёт презентация работ, показ мод на темы переплетения милитари и безопасности, перформансы, авторский фуршет и многое другое.
По итогу мероприятия на долгие времена останется около 100 парапетов-полотен, расписанных художниками на тему ижевских и удмуртских смыслов.
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