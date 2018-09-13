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В центре Ижевска появится стрит-арт галерея под открытым небом

13 сентября
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Набережная Ижевского пруда превратится в стрит-арт галерею под открытым небом. Именитые и начинающие художники начали разукрашивать яркими красками фрагменты северной части набережной.

S e2kucoxpe В центре Ижевска появится стрит-арт галерея под открытым небом

Свои работы художники закончат к 19 сентябрю – галерея откроется в День оружейника. В основу работ художников на импровизированных холстах-парапетах набережной Ижевского пруда лягут городские легенды и менталитет Ижевска. Гостей ждёт презентация работ, показ мод на темы переплетения милитари и безопасности, перформансы, авторский фуршет и многое другое.

По итогу мероприятия на долгие времена останется около 100 парапетов-полотен, расписанных художниками на тему ижевских и удмуртских смыслов.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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