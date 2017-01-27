О работе Центра защиты прав граждан в городе Ижевске рассказывает руководитель депутатского объединения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственном Совете Удмуртской Республики, лидер регионального отделения партии Фарид Юнусов.
К сожалению, в последнее время в нашей стране становится все больше людей, которые остаются один на один со своими проблемами. Порой они не знают, к кому идти за советом, в какую стучаться дверь. Люди сталкиваются с откровенным хамством коммунальщиков, с равнодушием чиновников, с обманом недобросовестных работодателей.
Именно для таких людей в конце марта 2016 года в Ижевске по улице Удмуртской, 257, был открыт Центр защиты прав граждан. Такие центры созданы по инициативе руководителя нашей партии Сергея Миронова в 75 регионах страны. Их главный девиз – «В трудное время рядом с тобой!». С начала открытия подобного Центра в Ижевске за советом и помощью обратились более 1800 человек. Среди них - пенсионеры, инвалиды, ветераны труда, «дети войны», малоимущие граждане, незаконно уволенные работники предприятий.
Доведенные до отчаяния люди делились своими бедами и проблемами, связанными с невыплатой зарплаты, завышенными коммунальными платежами, невозможностью получить положенные путевки в детские сады или санатории. Многих пожилых людей волновал вопрос, почему в Удмуртии так долго не могли принять закон, предусматривающий компенсации за капремонт для лиц старше 70 лет? Люди, пережившие страшные военные годы, спрашивали, почему не все «дети войны» получают денежные выплаты? Посетители жаловались на некачественную медицинскую помощь и большие очереди в поликлиниках. Немало было среди них и тех, кто попал в «кредитное рабство» и теперь вынужден выплачивать огромные проценты.
Хочу отметить, что прием ведут квалифицированные специалисты, причем совершенно бесплатно! Они рассказывают посетителям, как нужно защищать свои права, как правильно заполнить обращение в прокуратуру или в суд, как написать жалобу в ту или иную инстанцию. При этом каждое обращение граждан специалисты центра ставят на контроль и отслеживают его рассмотрение.
Приведу несколько конкретных примеров. В июле 2016 года за помощью обратились рабочие Ижевского кирпичного завода. Они рассказали, что уже несколько месяцев руководство предприятия не выплачивает зарплату своим подчиненным. Не желая мириться с такой ситуацией, несколько сотрудников предприятия решили уволиться по собственному желанию. Однако, получив на руки трудовые книжки, они так и не увидели своих честно заработанных денег. Тогда они и решили обратиться в центр защиты прав граждан. Сотрудники центра посоветовали рабочим Ижевского кирпичного завода обратиться в Госинспекцию труда в УР, а также написать исковые заявления в суд с требованием выплатить не только зарплату за несколько месяцев, но и компенсацию за моральный ущерб. Как оказалось, ситуация с погашением задолженности по заработной плате в ООО «Ижевский кирпичный завод» уже находилась на контроле Госинспекции труда в УР. Размер задолженности на 1 июля составлял более 4,5 млн. рублей. Сотрудники центра связались с журналистами из газет «Московский комсомолец в Ижевске», «АИФ в Удмуртии», а также с ГТРК «Удмуртия». Корреспонденты оперативно написали статьи и сделали телевизионный сюжет. Дело получило широкий общественный резонанс. И рабочим была выплачена зарплата.
Еще один случай, о котором рассказали в телепередаче «Домовой совет» по российскому телевидению. Инвалид из Удмуртии Андрей Орехов пять месяцев не мог получить положенные ему выплаты за травму, полученную на железной дороге. Тогда он решил обратиться за помощью в ижевский Центр защиты прав граждан. Оказалось, что компания «РЖД» несколько лет исправно выплачивала Андрею Орехову ежемесячную компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Но в начале 2016 года, когда изменился порядок перечисления компенсаций от РЖД, Андрей Орехов перестал получать деньги. Позже выяснилось, что без компенсаций от РЖД остались несколько тысяч инвалидов. Тогда к решению проблемы подключились активисты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Москве. Они связались с судебными приставами и потребовали, чтобы Андрею Орехову была выплачена положенная компенсация. Какова же была его радость, когда он узнал о том, что после вмешательства партийных активистов ему перечислили деньги за полгода.
Порой удивляешься, до чего бывают равнодушны те, кто по долгу службы обязан работать с людьми. Как-то летом, когда в Ижевске стояла 30-градусная жара, в центр обратилась многодетная мать Инна Павлова, которая одна воспитывает троих детей. Она пожаловалась, что кто-то отключил электричество в квартире. Женщина пыталась обратиться за помощью в управляющую и энергосбытовую компании, но реакции не последовало. Конечно, без электричества все продукты в холодильнике испортились. Специалисты центра тут же помогли ей написать досудебную претензию на незаконное отключение электроэнергии и отправили ее в Госжилинспекцию УР, управляющую компанию и в Управление ЖКХ городской администрации. Через два дня в квартире многодетной семьи появился долгожданный свет.
Конечно, бывают очень сложные вопросы, которые требуют тщательного рассмотрения, вмешательства депутатов или разбирательств в суде. И я вынужден честно признать, что мы не всегда можем помочь обманутым гражданам. Например, к нам обратились несколько горожан, которые стали жертвами мошенников одной из брокерских компаний. За несколько месяцев они проиграли на бирже все свои сбережения и остались без квартир. Оказалось, что расследованием преступной деятельности этой фирмы занимается МВД России. Злоумышленники в течение нескольких лет привлекали денежные средства граждан под обещания больших выигрышей на бирже, а сами выводили из-под контроля и похищали деньги клиентов. В нескольких регионах России возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Но судебных разбирательств до сих пор не было.
Добавлю, что минувшим летом сотрудники центра не только вели ежедневный прием граждан, но и проводили собрания во дворах многоквартирных домов. Они рассказывали жильцам о том, как контролировать работу коммунальщиков, как добиться ремонта крыш и подъездов, как проверить правильность начисления платы за услуги ЖКХ.
Как показала жизнь, Центры защиты прав граждан очень нужны. Это не раз подтверждал в своих выступлениях и лидер партии Сергей Миронов. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – парламентская партия, вышедшая из телевизора к людям. Очень важно, что в наше непростое время в «мироновский» центр может обратиться любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию. Здесь его внимательно выслушают, окажут конкретную помощь и научат защищать свои права.
Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия» в Ижевске расположен по адресу: ул. Удмуртская, 257. Проезд на автобусах №№ 12, 27, 22, 26, троллейбусах №№ 7, 4, 1 до остановки «Улица Димитрова».
Часы работы: по будням с 10.00 до 19.00 без перерыва на обед, телефон: 26-04-02
Фото: Денис Модзелевский.
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