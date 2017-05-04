Ижевск готовится встретить Второй Всероссийский детский хореографический конкурс классического танца «Майский ландыш». Столица Удмуртии уже второй раз становится творческой площадкой для обмена опытом коллективов страны в сохранении классического наследия П.И.Чайковского.
Конкурс состоится 11-12 мая. В нем примут участие учащиеся хореографических отделений детских школ искусств, колледжей, хореографические коллективы культурно-досуговых учреждений городов и районов Удмуртии, а также Кирова и Чайковского.
Торжественная церемония закрытия конкурса и Гала-конкурс участников пройдут 12 мая в 14 часов на сцене Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского. Вход свободный.
Фото: news.rambler.ru
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