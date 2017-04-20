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В Татарстане в аварии погибли жители Удмуртии

20 апреля
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0084 В Татарстане в аварии погибли жители Удмуртии

Сегодня, 20 апреля, в Пестречинском районе Республики Татарстан около 6 часов утра произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого погибли два жителя Удмуртии.

Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД по Удмуртии, на 878-м километре трассы М7, на повороте к селу Отар-Дубровка столкнулись грузовой автомобиль «Фредлайнер», под управлением 28-летнего мужчины, грузовик «ГАЗ», управляемый 40-летним мужчиной, и автомобиль «Шевроле», в котором были 49-летний водитель и три пассажира.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и 24-летний пассажир-мужчина погибли на месте происшествия. Две пассажирки-женщины получили серьезные травмы, были госпитализированы в больницу.

Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР

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