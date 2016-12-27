Активисты ОНФ в Удмуртии проверили дом, возводимый по программе расселения ветхого и аварийного жилья в селе Лынга Якшур-Бодьинского района. Общественники выявили нарушения в строящемся доме и обеспокоены затягиванием сроков сдачи его в эксплуатацию, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.
Согласно информации на сайте «Реформа ЖКХ», плановая дата ввода дома в эксплуатацию – 1 декабря. Также на сайте была представлена фотография строящегося дома, датированная 15 октября 2016.
«Судя по снимку, на середину октября здесь был возведен только цоколь дома. Но его качество даже невооруженным глазом вызывает большие вопросы и недоумение, – прокомментировал член регионального штаба Общероссийского народного фронта Евгений Сомов. – Поэтому мы хотели оценить качество дома и выяснить, сдан ли дом в эксплуатацию, как обозначено на сайте. Но приехав на место стройки, увидели, что работы выполнены не более чем на 70%. Налицо нарушение сроков ввода дома в эксплуатацию».
На момент приезда активистов ОНФ строительная бригада проводила кровельные работы. Осмотрев объект, эксперты Народного фронта выявили множество нарушений при выполнении строительных работ.
«Отсутствует обработка противопожарной и противогрибковой пропиткой обрешетки крыши и деревянных конструкций кровли, нет паро-влагоизоляционного материала на кровле. Обшив стен утеплителем «пеноплекс» произведен некачественно – имеются разрезы и деформации утеплителя, не герметизированы и не утеплены стыки панелей «пеноплекса». Кирпичная кладка цоколя выполнена с нарушениями строительных норм», – рассказывает эксперт ОНФ Валерий Алехин.
Есть замечания и к качеству используемых материалов. Часть несущих деревянных балок и досок в конструкции кровли повреждены короедом и плесенью. Много вопросов у общественников возникло и к охране труда строительной бригады.
«К примеру, рабочие на стройке не были обеспечены средствами индивидуальной защиты – касками, спецодеждой, страховочными поясами. Они даже не знали, в какой организации они оформлены, и какая компания производит работы. Кроме того, строительная площадка оказалась необорудованной – здесь отсутствует освещение, ограждение и обозначение соответствующими знаками. Электропитание для производства строительных работ осуществлялось от частного дома», – пояснил Сомов.
По итогам проверки региональное отделение ОНФ направило замечания и предложения для улучшения качества дома в Лынге в министерство энергетики, ЖКХ и тарифной политики Удмуртии, Госжилинспекцию региона и администрацию Якшур-Бодьинского района.
Эксперты Народного фронта рекомендуют обратить особое внимание на качество проводимых строительных работ и провести проверку по срыву сроков сдачи дома, финансируемого по федеральной программе переселения граждан из аварийного жилья.
«Для нас самое главное – чтобы жители взамен старого аварийного жилья действительно потом въехали в светлые, теплые и комфортные квартиры. Поэтому мы берем данный строящийся объект на контроль», – отметил Сомов.
Фото: пресс-служба ОНФ в УР
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