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В столице Удмуртской Республики прошел заключительный этап Республиканской акции «Эстафета флага Российской Федерации»

22 августа
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Мероприятие, прошедшее на Центральной площади Ижевска, собрало неравнодушных соотечественников.

Img 2820 %d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f В столице Удмуртской Республики прошел заключительный этап Республиканской акции «Эстафета флага Российской Федерации»

В этом году в рамках Дня Государственного флага Российской Федерации на территории Удмуртской Республики региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России», при поддержке Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия» организовано проведение республиканской акции «Эстафета флага Российской Федерации».

В период с 10 по 21 августа 2018 г. активисты пронесли Флаг России размером 24м х 4,5 м по центральным улицам населенных пунктов нашей республики. В эстафете флага приняли участие Балезинский, Глазовский, Сарапульский, Кизнерский, Можгинский, Ярский, Юкаменский, Якшур-Бодьинский, Дебесский, Воткинский, Игринский, Селтинский районы, г. Глазов. Акция сопровождалась проведением праздничных мероприятий, включающих викторины на знание истории Российского флага, конкурсами и мастер-классами на тему «Цвета Российского Флага».

Сегодня, в последний день эстафеты – 22 августа 2018 года в г Ижевске состоялся грандиозный праздник. Полотно Российского флага пронесли от Центральной площади города Ижевска до Монумента «Навеки с Россией».

В шествии приняли участие: Председатель Правительства УР Ярослав Семенов, заместитель Секретаря Удмуртского регионального отделения Партии, Председатель Госсовета УР Алексей Прасолов, Председатель Городской думы города Ижевска Олег Гарин, активисты партии «Единой России», члены «Молодой Гвардии Единой России», волонтеры.

Выступая перед собравшимися Председатель Правительства сказал: «От имени Главы Удмуртской Республики от имени Правительства и конечно от себя лично поздравляю вас с праздником Днем государственного флага Российской Федерации. Наш с вами триколор – это символ единства нашего государства, символ готовности быть всегда на страже наших интересов и символ нашей готовности защищать Родину. Российский триколор всегда на форме и в сердцах наших спортсменов, которые отстаивают честь нашей державы. Флаг является неотъемлемой частью формы защитников нашей Родины. И не случайно триколор изображен на высшей награде – Звезде Героя Российской Федерации.

Дорогие друзья! Мы гордимся нашей замечательной Родиной, неотъемлемой частью которой является наша замечательная Удмуртия! С праздником, дай Бог вам всего самого наилучшего, а нашей Родине – процветания», – пожелал Ярослав Владимирович.

Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Алексей Прасолов отметил, что российскому флагу 325 лет. В эпоху становления России как мощного государства Пётр Первый издал указ о трёхцветном флаге. Именно он утвердил бело-сине-красный стяг.

«Сегодня мы с честью и гордостью несём его над нашей страной – сильной и мощной державой. Я хотел бы пожелать всем счастья, добра и чтобы наша страна из года в год становилась ещё сильней!» - сказал Алексей Прасолов.

Для всех гостей праздника выступали творческие коллективы со всей республики. Были организованы познавательные викторины, мастер-классы и танцевальные флешмобы. Несмотря на начавшийся дождик ,у все собравшихся было праздничное настроение!

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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