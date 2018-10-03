Помещение для занятий боксом находится в густонаселённом квартале с многоэтажной застройкой, в здании спортивного клуба «Орфей». Кроме зала, для спортсменов обустроены раздевалки, душевые и тренерский кабинет.
Приняты в штат два тренера, в их группы объявлен набор детей. Планируется, что тренировочный процесс будет направлен на подготовку самых маленьких, начинающих спортсменов и на дальнейший перевод этих детей в группы спортивного мастерства в такие центры бокса, как «Рекрут» и «Динамо».
"Мы стараемся использовать все возможности для того, чтобы наши дети могли заниматься физической культурой и спортом, - отметил Сергей Смирнов после открытия нового объекта. - Здорово, что есть активные люди, например, в Федерации бокса России, в её дирекции в ПФО, есть ижевские предприниматели, которые поддерживают наши начинания. Они вкладывают свои средства, чтобы залов для бокса, для борьбы, для занятий другими видами спорта в городе становилось больше. Этот зал не большой, но достаточный, чтобы начать детям заниматься, чтоб у них появились точка притяжения и вовлечённость. Открытие таких объектов - маленькие шаги, которые необходимо делать ради дальнейших побед в спорте".
Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртии отметил, что республика и впредь будет помогать муниципальным образованиям в создании доступных объектов спорта как для юных жителей региона, так и для взрослых.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.