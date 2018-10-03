Разнообразие стрельбы и развлечений. В Удмуртии прошли первые открытые летние соревнования по биатлону среди любителей **В пору золотой осени состоялся «Калашников биатлон фест». Эти любительские соревнования по биатлону...

«Динамо» в призёрах **В Удмуртии прошли Всероссийские соревнования общества «Динамо» по служебному биатлону и легкоатлети...

100 фото в минуту: в Удмуртии прошли первые соревнования для биатлонистов-любителей **24 сентября 2018 года, Ижевск. Более 2500 человек стали зрителями открытого первенства «Калашников ...