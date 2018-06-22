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В столице Удмуртии возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы сынов и дочерей Удмуртии

22 июня
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Сегодня по всей стране проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. В Ижевске в девять часов утра состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню.

A61fe79a61009ba69e13d0b443e67e7e В столице Удмуртии возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы сынов и дочерей Удмуртии

частие в ней приняли члены Правительства, депутаты Государственного Совета и Городской думы города Ижевска, представители государственных органов и органов местного самоуправления, общественных организаций, политических партий, ветераны, труженики тыла, молодежь.

От имени руководства Удмуртии цветы возложили Председатель Правительства Ярослав Семёнов, Председатель Государственного Совета Алексей Прасолов, главный федеральный инспектор по УР Дмитрий Мусин, военный комиссар Александр Комлев, председатель республиканской организации ветеранов Геннадий Крюков.

Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания.

Сейчас в столичном Сквере Победы продолжаются мероприятия, приуроченные Дню скорби. Здесь проходит акция «Что такое Родина?», организованная общественной организацией "Долг". С 10 до 13 часов здесь работают творческие и познавательные площадки:

· «Музей на траве» – выставка экспонатов, найденных поисковиками в экспедициях на местах боёв ВОВ;

· Информационная точка «Судьба солдата» - площадка по работе с запросами горожан по уточнению судеб без вести пропавших и погибших;

· Книжная выставка "В книжной памяти мгновения войны" и викторина от Централизованной библиотечной системы г.Ижевска и Российского движения школьников;

· Военный фотосалон и выставка "Дорогами войны" о вкладе Удмуртии в Победу в Великой Отечественной войне;

· Площадка рисунков на асфальте «Я рисую Родину»;

· Музейно-познавательная точка «Оружие Победы» с возможностью сделать фото с предметами вооружения;

· Творческая площадка «Открытка памяти»;

· Творческая площадка «Открытка «С заботой о мире» с возможностью купить марку Почты России, приклеить на открытку и отправить;

· Познавательная площадка «Погранзастава»;

· Мастер-класс «Искусство на обломках войны» с росписью и поделками из гильз;

· Площадка с разборкой-сборкой автомата Калашникова и снаряжением магазина к автомату от патриотических клубов и организаций;

· Информационная площадка «Гордимся Россией»

«Волонтёры Победы» и поисковики организации «Долг" сегодня проведут историко-познавательные игры-квесты «Дети Войны» и «Советский солдат» для организованных групп и всех желающих.

В течение всего дня проходит «Полевой концерт». На этой площадке все желающие могут выступить у свободного микрофона, прочитать стихи, прозу, исполнить песню, представить художественный номер.

В рамках концерта пройдёт награждение победителей городского конкурса «Лучший караул Поста №1» среди почётных караулов общеобразовательных учебных заведений и образовательных организаций среднего профессионального образования г.Ижевска (ЦПВГ «Патриот Отечества»). Также состоится награждение победителей республиканского конкурса «Родительская забота о мире» (Удмуртская Региональная Ассоциация «Родительская забота»).

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Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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