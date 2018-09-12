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В столице Удмуртии, в Ижевске, стартовал Промышленный форум

11 сентября
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Сегодня на Центральной площади Ижевска в мобильном павильоне начал работу Промышленный форум, в рамках которого открылись XVII Всероссийские выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия», а также X-я юбилейная специальная экспозиция «Комплексная безопасность».

Nik 8274 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad В столице Удмуртии, в Ижевске, стартовал Промышленный форум

Мероприятие проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ, его организаторами стали Правительство Удмуртской Республики, Администрация г. Ижевска и Выставочный центр «Удмуртия».

Открыл форум первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин. «Мы всегда рады видеть в Удмуртии наших гостей. Хотелось бы пожелать удачи, новых партнёров для тех производств, которые, как мы говорим, сделаны в Удмуртии, поэтому желаю вам, чтобы эти дни прошли с пользой для вашего дела», - сказал он и поблагодарил организаторов за промышленный праздник для всего города.

В этом году более 60 предприятий из 11 регионов России, в том числе Удмуртии, Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Нижегородской и Свердловской областей презентовали свою продукцию. Среди них инструменты с износостойким нанопокрытием, контрольно-измерительные приборы, высокоточные станки, роботизированные комплексы и многое другое. Вниманию нефтегазодобытчиков представлены длинноходовая глубинно-насосная установка, комплекс откачки газа из скважин, станции независимого источника тока.

Специалисты в области безопасной эксплуатации производственных и гражданских объектов имеют возможность ознакомиться с экспозицией «Комплексная безопасность» с современной техникой, разработками первичных средств пожаротушения, системами автоматического контроля, средствами защиты органов дыхания.

Александр Свинин осмотрел новинки предприятий и отметил, что это действительно значимая площадка для обмена опытом и укрепления деловых связей между предприятиями республики и других регионов: «Радует, что появляются кооперационные связи между предприятиями Удмуртии. Когда подходишь к стенду, и представители говорят, что это мы заказываем на Сарапульском радиозаводе, а вот это на Ижевском радиозаводе. Это очень хорошо, очень правильно, и мы всячески приветствуем, чтобы у предприятий внутри Удмуртии и за пределами такие связи только развивались».

В следующие дни в рамках форума состоятся круглый стол «Инвестиционный климат для предприятий промышленного сектора в Удмуртской Республике», выездное заседание Коллегии Министерства промышленности и торговли УР, семинар «Коллективные и индивидуальные средства защиты».

Форум продлится до 14 сентября.

Фото Карипов Э.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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