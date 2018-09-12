Мероприятие проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ, его организаторами стали Правительство Удмуртской Республики, Администрация г. Ижевска и Выставочный центр «Удмуртия».
Открыл форум первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин. «Мы всегда рады видеть в Удмуртии наших гостей. Хотелось бы пожелать удачи, новых партнёров для тех производств, которые, как мы говорим, сделаны в Удмуртии, поэтому желаю вам, чтобы эти дни прошли с пользой для вашего дела», - сказал он и поблагодарил организаторов за промышленный праздник для всего города.
В этом году более 60 предприятий из 11 регионов России, в том числе Удмуртии, Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Нижегородской и Свердловской областей презентовали свою продукцию. Среди них инструменты с износостойким нанопокрытием, контрольно-измерительные приборы, высокоточные станки, роботизированные комплексы и многое другое. Вниманию нефтегазодобытчиков представлены длинноходовая глубинно-насосная установка, комплекс откачки газа из скважин, станции независимого источника тока.
Специалисты в области безопасной эксплуатации производственных и гражданских объектов имеют возможность ознакомиться с экспозицией «Комплексная безопасность» с современной техникой, разработками первичных средств пожаротушения, системами автоматического контроля, средствами защиты органов дыхания.
Александр Свинин осмотрел новинки предприятий и отметил, что это действительно значимая площадка для обмена опытом и укрепления деловых связей между предприятиями республики и других регионов: «Радует, что появляются кооперационные связи между предприятиями Удмуртии. Когда подходишь к стенду, и представители говорят, что это мы заказываем на Сарапульском радиозаводе, а вот это на Ижевском радиозаводе. Это очень хорошо, очень правильно, и мы всячески приветствуем, чтобы у предприятий внутри Удмуртии и за пределами такие связи только развивались».
В следующие дни в рамках форума состоятся круглый стол «Инвестиционный климат для предприятий промышленного сектора в Удмуртской Республике», выездное заседание Коллегии Министерства промышленности и торговли УР, семинар «Коллективные и индивидуальные средства защиты».
Форум продлится до 14 сентября.
Фото Карипов Э.
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