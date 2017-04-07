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В столице Удмуртии стартовал традиционный месячник по санитарной очистке

6 апреля
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Image13881835 В столице Удмуртии стартовал традиционный месячник по санитарной очистке

С лопатой на выход

В столице Удмуртии стартовал традиционный месячник по санитарной очистке. Приводить город в порядок после долгой зимы будут вплоть до 11 июня.

По словам начальника Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексея Красноперова, в проведении месячника примут участие все предприятия и организации города, а также управляющие компании и жители. Общее руководство за этим процессом возложено на постоянно действующие районные штабы по благоустройству территорий, заседания которых будут проводиться еженедельно.

До майских праздников в Ижевске планируют убраться во всех дворах и скверах, очистить от мусора подземные переходы, торгово-остановочные комплексы, лесопарковые зоны и автостоянки, ликвидировать несанкционированные свалки, а также очистить акваторию пруда. А до Дня города посадить деревья и цветы, обустроить новые газоны.

По традиции, в рамках месячника пройдет несколько экологических акций. Так, в Устиновском районе пройдет акция «БЕРЕГа», в ее рамках волонтеры займутся расчисткой территорий, прилегающих к родникам. В Октябрьском – «Волонтеры: за красивый город!» и «Сделаем район чище и уютнее», а в Ленинском – «Поможем памятникам родного города», «Родник» и «Чистый сквер». Что касается общегородских субботников, в этом году они пройдут в два этапа.

8 апреля в городе пройдет предварительный общегородской субботник, а 15, 22 и 29 апреля – основные.

Связано это с погодными условиями. Весна в этом году затянулась, да и снегу навалило много. Поэтому в эту субботу будут ворошить и раскидывать снег, чтобы он быстрее растаял. Иначе на основных субботниках горожанам придется месить ногами грязь. А так дело пойдет веселее.

– Всего с начала зимнего сезона на снегоприемный пункт вывезено 286 тыс. тонн снега, в прошлом году – 129 тыс. тонн. Задача, поставленная главой Ижевска Юрием Тюриным, – вывезти в марте 100 тыс. тонн снега выполнена. На 31 марта с городских улиц вывезено 105 тыс. тонн снега. Следующий этап нашей деятельности – наведение чистоты и порядка в городе, эту работу мы будем выполнять в рамках месячника по санитарной очистке города, – подчеркнул Алексей Красноперов.

В прошлом году на субботники вышло более 70 тыс. горожан, силами которых было убрано почти 54 тыс. тонн мусора, ликвидировано 685 несанкционированных свалок.

Фото: ijevsk.bezformata.ru

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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