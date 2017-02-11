Троллейбус без рогов и выделенные полосы
Городской электротранспорт России, несмотря на его экономичность и экологичность, сегодня переживает не лучшие времена. Большая часть парка, а также сетей изношена, а несовершенство инфраструктуры побуждает муниципальные власти заменять трамваи и троллейбусы автобусами. Однако при грамотном подходе к делу этого можно избежать, считают в администрации Ижевска.
По словам заместителя главы администрации Ижевска по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимира Нестеренко, сегодня отрасль переживает не лучшие времена. Более 60 процентов трамваев и троллейбусов нуждаются в замене.
На починку машин финансов нет, а люди работают практически на энтузиазме. Хотя сегодня общемировая тенденция такова, что общественный транспорт должен быть бесшумным, экологичным и ходить обособленно. При этом должен сочетать скорость, вместимость и безопасность. Кроме того, предполагается, что он доставит пассажира до пункта назначения без пересадок из конца в конец города.
Однако многие мегаполисы страны пошли по другому пути. В частности, в Санкт-Петербурге решили отказаться от трамваев и заменить их автобусами, но время показало ошибочность такого решения. В результате сейчас приходится восстанавливать этот вид транспорта.
Столице Удмуртии этой ошибки удалось избежать, тем не менее без поддержки федерального и регионального бюджетов говорить о развитии сети городского электротранспорта не приходится. Поэтому сегодня в Ижевске формируется проект «Стратегия развития городского электрического транспорта на 2017-2020 годы». Этот документ станет основой для написания программы, чтобы в дальнейшем ее можно было представить на рассмотрение Правительству УР, в Министерство транспорта и дорожного хозяйства УР, а затем Главе Удмуртии.
– Общественный транспорт должен развиваться в соответствии со Схемой транспортной инфраструктуры, которая входит в Генеральный план города Ижевска, вместе с тем необходимо заниматься развитием улично-дорожной сети, – подчеркнул Владимир Нестеренко. – При этом приоритет должен отдаваться электротранспорту как экологичному, доступному для граждан и безопасному.
В этом году Ижевск уже попал в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги» и получит 500 млн. рублей, которые будут направлены на ремонт и строительство городских дорог. В настоящее время также идет работа над таким проектом, как строительство проспекта им. М.Т. Калашникова (от ул. Удмуртской до ул. Союзной). Проведен аукцион на разработку документации по планировке этой территории, чтобы в последующем привлекать федеральные средства на реализацию этого проекта. Кроме того, разрабатывается проект планировки для строительства дороги по ул. Удмуртской до ул. Фруктовой.
– Для развития транспортной инфраструктуры города необходимо предусматривать выделенные полосы для движения общественного транспорта, разрабатывать проекты по созданию контактной сети для движения троллейбусов, развитию трамвайных путей на новых дорогах, обновлять трамвайно-троллейбусный парк. Все это серьезные вложения, и здесь предстоит большая работа по включению Ижевска в федеральные программы, привлечению федеральных средств на реализацию проектов, – подчеркнул заместитель главы администрации.
По словам генерального директора МУП Ижевска «ИжГорЭлектроТранс» Андрея Батова, основная цель разработки стратегии – развитие сети городского электротранспорта с учетом современных требований к качеству пассажирских перевозок, а также потребностей растущего города, строительства новых микрорайонов и расширения существующих. Решить эти задачи можно, в том числе за счет использования троллейбусов с автономным ходом, которые позволяют строить маршруты без дополнительных контактных сетей, изменения городской маршрутной сети, а также разработки новых маршрутов.
– Стратегия развития городского электрического транспорта станет дорожной картой для развития инфраструктуры, маршрутной сети и иных аспектов городского электротранспорта, – подчеркнул Андрей Батов.
КСТАТИ
Каждый ижевчанин может поучаствовать в подготовке стратегического документа, направив свои предложения по электронной почте: post@ttu.udmlink.ru. Кроме того, предложения по улучшению работы городского общественного транспорта горожане могут направлять в администрацию города через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте izh.ru.
Фото: transit.parovoz.com
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