Реализует проект Арт-группа «Творческая Дача».
Его цель - популяризация ледяной скульптуры как одной из разновидностей современного искусства и продвижение бренда «Сделано в Удмуртии».
Фестиваль рассчитан на профессиональных скульпторов, заявку на участие могут подать не только российские, но и зарубежные художники (на данный момент поступило две заявки из Белоруссии).
Последние дни фестиваля - с 16 по 18 февраля - совпали с масленичными гуляниями, во время которых на глади Ижевского пруда параллельно будет проходить фестиваль огненных скульптур. С 16.00 по 18.00 здесь будут организованы массовые мероприятия, сопровождаемые выступлениями музыкальных коллективов Ижевска и других российских городов, а также традиционной для Масленицы кухней.
Торжественное открытие фестиваля состоится 17 февраля в 14.00 на набережной Ижевского пруда, однако увидеть работу скульпторов можно будет уже 12 февраля.
Завершится масленичная неделя 18 февраля сожжением огненных скульптур на пруду, которое начнется в 19.00 и продлится до 21.00.
Дополнительная информация - по телефонам 8-912-851-77-67 (Максим Веревкин), 8-912-756-63-08 (Анфим Ханыков), Арт-группа «Творческая дача», ВК
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