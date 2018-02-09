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​В столице Удмуртии пройдет Фестиваль ледовой скульптуры «Удмуртский лед»

8 февраля
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С 12 по 18 февраля на набережной Ижевского пруда при поддержке организаторами выступают ООО «КОМОС ГРУПП», ООО «КОМОС Строй» и АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) при поддержке Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, Администрации города Ижевска пройдет фестиваль ледовой скульптуры «Удмуртский лед».

%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%88%d0%b0 %d0%903 cmyk 300dpi ​В столице Удмуртии пройдет Фестиваль ледовой скульптуры «Удмуртский лед»

Реализует проект Арт-группа «Творческая Дача».

Его цель - популяризация ледяной скульптуры как одной из разновидностей современного искусства и продвижение бренда «Сделано в Удмуртии».

Фестиваль рассчитан на профессиональных скульпторов, заявку на участие могут подать не только российские, но и зарубежные художники (на данный момент поступило две заявки из Белоруссии).

Последние дни фестиваля - с 16 по 18 февраля - совпали с масленичными гуляниями, во время которых на глади Ижевского пруда параллельно будет проходить фестиваль огненных скульптур. С 16.00 по 18.00 здесь будут организованы массовые мероприятия, сопровождаемые выступлениями музыкальных коллективов Ижевска и других российских городов, а также традиционной для Масленицы кухней.

Торжественное открытие фестиваля состоится 17 февраля в 14.00 на набережной Ижевского пруда, однако увидеть работу скульпторов можно будет уже 12 февраля.

Завершится масленичная неделя 18 февраля сожжением огненных скульптур на пруду, которое начнется в 19.00 и продлится до 21.00.

Дополнительная информация - по телефонам 8-912-851-77-67 (Максим Веревкин), 8-912-756-63-08 (Анфим Ханыков), Арт-группа «Творческая дача», ВК

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