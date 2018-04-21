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В столице Удмуртии прошел форум "Ночь карьеры в ИТ- 2018"

21 апреля
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Вчера вечером в Ижевске открылся форум "Ночь карьеры в ИТ- 2018".

Форум - уникальная площадка для коммуникаций успешных ИТ-компаний и соискателей в сфере информационных технологий. Более 400 участников форума из разных точек Удмуртии работают на 13 интерактивных площадках, они имеют возможность познакомиться и пообщаться с ведущими специалистами в сфере ИТ республики, пройти тестовые собеседования с потенциальными работодателями.

%d0%93%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f В столице Удмуртии прошел форум "Ночь карьеры в ИТ- 2018"

"Я завидую вам, студентам. У вас огромные перспективы. ИТ-отрасль стремительно развивается как у нас в республике, так и в России в целом. Этот форум проводится для того, чтобы пригласить вас в наше сообщество, которое объединяет более десяти тысяч людей", - сказал министр информатизации и связи Удмуртской Республики Тимур Меджитов, приветствуя участников форума.

На открытии форума также выступили председатель правления ассоциации «АРКИТ УР» («Альянс региональных компаний информационных технологий Удмуртской Республики») Олег Вылегжанин, первый заместитель министра информатизации и связи УР Михаил Фоминов и другие организаторы встречи.

Работа форума продолжится до полуночи.

Наша справка

По данным Минсвязи УР, сегодня в республиканской отрасли работает более 760 информационно-коммуникационных компаний, в которых трудятся более 11,5 тысячи высококвалифицированных специалистов. За прошлый ими выполнено работ и услуг на 10,2 миллиарда рублей. Средняя заработная плата по ИТ-отрасли составляет 33 тысяч рублей, что существенно выше среднереспубликанского показателя.

95 процентов населения Удмуртии обеспечены мобильной связью, а 91 процент населения - мобильным интернетом. В 2017 году в рамках проекта «Сельсовет» установлены базовые станции в 14 населённых пунктах Удмуртии. За счёт этого доступ к услугам связи получили 9,5 тысячи жителей региона. Инвестиции ПАО «МегаФон» в проект составили более 50 миллиона рублей.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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