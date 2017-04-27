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В столице Удмуртии появится социальная реклама по проектам юных ижевчан

26 апреля
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0 mediagal 70177 1 В столице Удмуртии появится социальная реклама по проектам юных ижевчан

Сегодня, 26 апреля, в столице Удмуртии подвели итоги первого городского конкурса социальной рекламы «Вместе сделаем Ижевск лучше».

Он был организован с целью привлечь внимание ижевчан к необходимости решения вопросов поддержания чистоты и благоустройства в столице Удмуртии, пропаганде здорового образа жизни и формированию доброжелательных отношений в городском сообществе.

Всего было подано 292 заявки. По словам Миланы Семиволковой, начальника информационно-аналитического управления, больше всего заявок поступило по теме «Здоровый образ жизни» - 109, 103 заявки поступили по тематике «Доброжелательные отношения в городе», 80 заявок поступили по тематике «Благоустройство».

До 15 апреля на сайте Ижевска проходило интернет-голосование. За проекты социальной рекламы отдано более 46 тыс. голосов. Наиболее активно ижевчане голосовали за проекты, поданные в категории «Воспитанники детских садов».

— Можно с уверенностью сказать, что первый городской конкурс социальной рекламы состоялся, - отметил, обращаясь к членам жюри глава Ижевска Юрий Тюрин. - Думаю, что и вы смогли убедиться, какие талантливые и неравнодушные люди живут в нашем городе, хотелось бы, чтобы каждый горожанин увидел эти работы, особенно те, которые сделаны руками детей!

Полный список победителей конкурса размещен на официальном сайте Ижевска. Их работы в скором времени появятся в СМИ республики, будут использоваться в сувенирной продукции и при оформлении городского пространства. Награждение победителей состоится не позднее 12 июня, в преддверии Дня города.

По материалам информационно-аналитического управления Ижевска

Фото: izh.ru

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