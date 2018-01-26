Опыт, формы работы комсомольских организаций с молодёжью во многом востребованы, актуальны и сегодня, а поэтому история комсомола не должна быть безвозвратно забыта. Наша газета продолжает выпуски хроники о страницах истории Удмуртской областной комсомольской организации, об этапах большого пути, который прошла молодёжная организация в период с 1918 по 1991 год. Информация хроники основывается на архивных материалах ГКУ «Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики».
Боевой 18-й год
29 октября 1918 года в Москве открылся I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи, на котором было провозглашено создание Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ). Целями союза провозглашалась «широкая пропаганда идей коммунизма среди рабочей и крестьянской молодёжи, активное участие молодёжи в революционном строительстве Советской России… пропаганда среди трудящейся молодёжи всех стран идеи диктатуры пролетариата и создание Коммунистического интернационала молодёжи». Членом РКСМ мог стать всякий молодой человек в возрасте от 14 до 23 лет.
История зарождения юношеского коммунистического движения на территории современной Удмуртии начинается ещё раньше. Первыми молодёжными организациями были ученические кружки. Так, в 1916 году при Глазовской учительской семинарии возникает ученическая организация - общество «Самопомощь», которое ставит цели «привить учащимся любовь к Родине, трудовому народу, воспитывать чувство интернационализма и нетерпимости к проявлениям великодержавного шовинизма, защищать интересы учащихся и оказывать им материальную помощь».
13 сентября 1917 года в посёлке Камбарского завода (в то время – Камбарской волости Осинского уезда Пермской губернии) создаётся кружок учащейся молодёжи во главе с Гаврилом Черепановым, Александром Сентяковым, Шурой Бабиковым, Екатериной Малых и других. Этот кружок к началу 1918 года насчитывает до 40 членов.
Март 1918 года стал определяющим в создании союзов молодёжи Удмуртии. В первых числах марта в Ижевске в помещении кинотеатра «Фурор» инициативной группой в составе Леонида Соковикова, Рудольфа Граблауса, Василия Шумайлова и других организуется первое собрание Союза социалистической молодёжи, в который первоначально входит 160 человек.
18 марта 1918 года в Воткинске в знаменитом доме Чайковских состоялось организационное собрание Союза социалистической молодёжи во главе с Петром Созоновым, Александром Подмазовым и Николаем Лаптевым. В члены союза записалось 57 человек. В Сарапуле первое собрание молодёжного союза прошло 21 апреля 1918 года. Примерно в это же время члены глазовского общества «Самопомощь» Николай Попов, Василий Максимов, Аркадий Халевин, Василий Шанько и др. организуют «Бюро сочувствующих РСДРП (б)»
Чем занимались члены первых молодёжных союзов? Вот как описывается в одном из архивных документов деятельность воткинского союза: «…В помещении союза, в небольших трёх комнатах, начиная с 3-4-х часов дня… было весело, шумно и тесно. Слышалась команда, маршировка, пение, музыка, происходили игры, читались лекции, велись беседы, шли заседания, собрания и т.д. Посещаемость союза членами достигала до 300-400 чел. ежедневно, и жизнь в нём кипела вовсю… И через какой-нибудь месяц в его рядах насчитывалось более тысячи членов».
Ижевский союз через самое короткое время объединял уже 500 человек. Союз поделился на секции: политическую, культурно-просветительную, театральную и др., был организован струнный оркестр, устраивались экскурсии. Работа шла полным ходом. Но 1918 год, к сожалению, не располагал к мирной работе. Многие члены союзов молодёжи, вставшие на защиту завоеваний революции на стороне большевиков, стали жертвами вспыхнувшего в августе Ижевско-Воткинского восстания.
После разгрома войск повстанцев в ноябре 1918 года союзы молодёжи вновь восстанавливают свою работу. А ещё ранее, 29 октября - 4 ноября 1918 года, два представителя ижевского союза принимают участие в работе I Всероссийского съезда союзов рабочей и крестьянской молодежи в Москве. После всероссийского съезда союзы социалистической молодёжи Ижевска и Воткинска переименовываются в коммунистические союзы.
12 декабря 1918 года в г. Глазове на основе «Бюро сочувствующих РСДРП (б)» создаётся Союз коммунистической молодёжи.
Так 100 лет назад начиналась история Комсомола Удмуртии.
Директор ГКУ «Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики» Елена УШАКОВА
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