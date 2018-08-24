Союз журналистов Удмуртии – это региональная общественная организация, цель которой – содействие профессиональной и творческой деятельности журналистов. С 1996 года союз возглавляла Людмила Прокошева, а с ноября 2017 года стала руководить Елена Капитоненко, которая решила «реанимировать» существующее положение организации.
«Нам нужно создать коллегию Большого жюри, которая не работала до сих пор. А по нашему уставу этот орган предусмотрен», – рассказала журналистам «УПР» Елена Рудольфовна.
Большое жюри – это коллегиальный орган, рассматривающий споры нравственно-этического характера, возникающие в журналистском сообществе в связи с исполнением журналистами своих профессиональных обязанностей. Например, между журналистом и редактором, или журналистом и героем материала.
Правом на обращение в Большое жюри обладают журналисты, являющиеся членами Союза журналистов и признающие компетенцию Большого жюри, каждая первичная журналистская организация, входящая в состав Союза журналистов и уставные органы.
«В эту коллегию войдут самые уважаемые, авторитетные люди, обладающие высокими моральными качествами», – отметила Елена Капитоненко и предложила одно из мест занять корреспонденту «УП» Герасиму Иванцову.
Также председатель Союза журналистов Удмуртии рассказала, что намерена ввести ещё много новшеств. «Я считаю, что организация должна быть живой, а живой она может стать только за счёт инициатив от самих журналистов. Если журналист вступает в общественную организацию, то, значит, он намерен заниматься общественной деятельностью внутри этой организации», - сказала Елена Капитоненко.
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