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В соревнованиях «Российский Азимут» в Удмуртии приняли участие более 600 спортсменов

22 мая
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Соревнования объединили многочисленных профессионалов спортивного ориентирования и просто любителей спорта и активного отдыха из Ижевска и районов Удмуртской Республики, а также из Нефтекамска

20170520 124522 resized В соревнованиях «Российский Азимут» в Удмуртии приняли участие более 600 спортсменов

В минувшую субботу, 20 мая, в городском парке культуры и отдыха им.С.М. Кирова на стадионе «Купол» прошли Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2017». В них приняли участие более 600 спортсменов, сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Соревнования объединили многочисленных профессионалов спортивного ориентирования и просто любителей спорта и активного отдыха из Ижевска и районов Удмуртской Республики, а также из Нефтекамска. На старт выходили целыми семьями.

Все участники были разделены на 16 групп в зависимости от возраста и пола. Каждой группе предстояло пройти дистанцию, пользуясь картой, найти на территории парка определенное число контрольных пунктов, отметить их в карточке участника и прийти на финиш за максимально короткое время.

Все победители и призеры «Российского Азимута-2017» были награждены кубками, медалями и дипломами Министерства спорта РФ. Со списком победителей можно ознакомиться здесь.

Фото: minsport18.udmurt.ru

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