Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики опубликовало ...

В Туле с 3 по 7 мая состоялся чемпионат России по велоспорту на велотандемах среди слабовидящих. Успе...

Центральный старт фестиваля пройдет в Ижевске, на стадионе «Купол». Ожидается, что в нем будут участв...