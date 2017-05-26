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В следственном управлении Удмуртии состоялись выездные учения

26 мая
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На учениях отрабатывалось взаимодействие следователей с Росгвардией и службой исполнения наказаний в случае совершения террористического акта

1 (2) В следственном управлении Удмуртии состоялись выездные учения

Следователи Удмуртии вместе с коллегами Нижегородской области и Пермского края провели выездные учения, сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии.

На учениях отрабатывалось взаимодействие следователей с Росгвардией и службой исполнения наказаний в случае совершения террористического акта, иных масштабных посягательств на общественный порядок и жизнь граждан. В учениях приняли участие кадеты Кожильской средней школы Балезинского района.

По сценарию перед тремя следственными группами были поставлены задачи, смоделированные максимально приближенно к реальным боевым условиям. Следователи отрабатывали навыки проведения осмотра места взрыва и выполнения других первоначальных следственных действий.

Специалистами-экспертами ЭКЦ МВД по Удмуртской Республике проведено учебное занятие, в ходе которого рассмотрены вопросы безопасного обращения со взрывными устройствами на месте происшествия, затем состоялось учебное занятие по стрельбе из огнестрельного оружия. Следователи также приобрели навыки оказания первой медицинской помощи при ранениях и травмах.

Поставленные задачи следственными группами выполнены успешно. Для участников мероприятия работала полевая кухня. Завершились учения подведением итогов и спортивными состязаниями.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Удмуртии

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