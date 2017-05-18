Встреча состоялась в рамках проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты по выборам в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва.
В районном Доме культуры собралось более 200 человек.
На встрече со своей программой выступили следующие кандидаты:
- Вахрушев Алексей Анатольевич
ЧОУ ВО «Восточно-Европейский институт» заместитель декана факультета «Высшая школа управления и политики». Депутат Госсовета УР;
- Прохоров Александр Аркадьевич
министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;
- Байдалин Олег Валентинович
Глава муниципального образования «Сюрногуртское»;
- Широбокова Софья Эльфатовна
депутат, заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики - председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по бюджету, налогам и финансам;
- Перевозчикова Елена Леонидовна
Глава муниципального образования «Шарканское«;
- Петрушева Татьяна Геннадьевна
МБУ МЦ «Зангари», директор. Депутат МО «Шарканское»;
- Хохряков Анатолий Григорьевич
Акционерное общество «Восход», генеральный директор. Депутат Госсовета УР;
- Шилохвостова Наталья Владимировна
МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ, заместитель директора по АХЧ
Мероприятие открыл секретарь местного отделения партии«Единой России». Он подчеркнул, что цель таких встреч: оценить деловые и профессиональные качества, достижения участников, а также услышать не только о том, что ими сделано, но и что они могут сделать для нашего округа и его населения. Присутствующие с интересом выслушали выступления кандидатов и ответы на прозвучавшие из зала вопросы.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
Фото: udmurt.er.ru
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