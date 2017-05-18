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В Шарканском районе состоялась встреча участников предварительного голосования с избирателями

17 мая
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В районном Доме культуры собралось более 200 человек.

2ab63eae5796b4e3214e682cdc89f3de В Шарканском районе состоялась встреча участников предварительного голосования с избирателями

Встреча состоялась в рамках проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты по выборам в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва.

В районном Доме культуры собралось более 200 человек.

На встрече со своей программой выступили следующие кандидаты:

  • Вахрушев Алексей Анатольевич

ЧОУ ВО «Восточно-Европейский институт» замести­тель декана факультета «Высшая школа управления и политики». Депутат Госсовета УР;

  • Прохоров Александр Аркадьевич

министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;

  • Байдалин Олег Валентинович

Глава муниципального образования «Сюрногуртское»;

  • Широбокова Софья Эльфатовна

депутат, заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики - председатель посто­янной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по бюджету, налогам и финансам;

  • Перевозчикова Елена Леонидовна

Глава муниципального образования «Шарканское«;

  • Петрушева Татьяна Геннадьевна

МБУ МЦ «Зангари», директор. Депутат МО «Шарканское»;

  • Хохряков Анатолий Григорьевич

Акционерное общество «Восход», генеральный дирек­тор. Депутат Госсовета УР;

  • Шилохвостова Наталья Владимировна

МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ, заместитель дирек­тора по АХЧ

Мероприятие открыл секретарь местного отделения партии«Единой России». Он подчеркнул, что цель таких встреч: оценить деловые и профессиональные качества, достижения участников, а также услышать не только о том, что ими сделано, но и что они могут сделать для нашего округа и его населения. Присутствующие с интересом выслушали выступления кандидатов и ответы на прозвучавшие из зала вопросы.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

Фото: udmurt.er.ru

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