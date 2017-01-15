В пятницу, 13 января, в глазовском культурном центре «Россия» было празднично и очень душевно. В зале собрались представители успешных предприятий города - те, кто рискнул стать участником первого городского конкурса «Бренд Глазова», а также их друзья и близкие. Поводом для встречи стало награждение победителей конкурса. Лучших выбирали в 9 номинациях.
Победители конкурса были определены комиссией по итогам голосования «Народное мнение» и оценки вклада каждого участника в социально-экономическое развитие города.
Чтобы смягчить официоз мероприятия и придать ему праздничного колорита, организаторы пригласили Марка Юсима и Юлию Валееву. Приехав в родной Глазов, Марк и Юля порадовали собравшихся в зале своими выступлениями между церемониями награждений.
А вот и победители:
Лучшим транспортным предприятием стало ООО «Управление автомобильного транспорта».
Лучшим руководителем признан директор ООО «Энергоремонт» Муханов Дмитрий Алексеевич.
Лучшим промышленным предприятием (свыше 250 человек) признан «Ликероводочный завод «Глазовский».
«Лучшим промышленным предприятием (до 100 человек)» стало ООО «Хлебный дом».
«Лучшим предприятием сферы услуг» стала «Служба такси 555-00» (Индивидуальный предприниматель Чудаков Сергей Львович).
«Лучшее предприятие в области связи на базе проводных и беспроводных технологий» - ООО «Крэйн».
«Лучшее предприятие в развлекательной сфере» - компания «Мультишоу» (Индивидуальный предприниматель Жуйков Евгений Викторович).
«Лучшее предприятие в сфере юриспруденции, бухгалтерского учета» - ООО «Централизованная бухгалтерия «Главбух».
Предприятие ООО «Гарант-Глазов» было отмечено в специальной номинации «За реализацию эффективных социальных инициатив»..
Всем победителям конкурса были вручены фирменные статуэтки «Бренд Глазова», дипломы победителей и ноутбуки.
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