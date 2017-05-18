На встрече присутствовали участники предварительного голосования, зарегистрированные по Увинскому избирательному округу №29:
Баутин Михаил Александрович, инженер по промышленной безопасности Увинское ЛПУМГ – ФИЛИАЛ ООО « ГАЗПРОМ трансгаз – Чайковский» ПАО «Газпром
Городилова Марина Эдуардовна - Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики «Телерадиовещательная компания «Удмуртия», директор.
Мурашов Александр Степанович - Государственный Совет Удмуртской Республики, депутат, председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической политике, промышленности и инвестициям.
Мусалимов Владимир Михайлович – пенсионер, председатель Совета ветеранов Селтинского района.
Песков Валерий Борисович - Общество с ограниченной ответственностью «Продсервис», юрист, депутат Государственного Совета Удмуртской Республики на непостоянной основе.
Рассамахин Алексей Валериевич - Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Увинский район», начальник отдела по делам молодежи.
Халитов Фарит Муллагалиевич, – Увинский район, Сельскохозяйственный производственный кооператив – колхоз «Авангард», председатель.
Трудолюбов Игорь Анатольевич- БУ УР «Селтинская районная станция по борьбе с болезнями животных», начальник.
В своих выступлениях участники предварительного голосования затронули вопросы строительства и ремонта дорог, сельского хозяйства, автобусного сообщения. Глава муниципального образования «Селтинский район», секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Василий Протопопов проинформировал присутствующих о правилах проведения Предварительного голосования, назвал счетные участки и адреса их расположения в поселениях, пригласил всех принять активное участие в предварительном голосовании 28 мая 2017 года.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
Фото: udmurt.er.ru
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