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В селе Завьялово молодые сотрудники полиции присягнули на верность Российской Федерации и её народу

18 августа
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В преддверии Дня Государственного флага России на аллее Славы в селе Завьялово состоялся торжественный ритуал принятия присяги молодыми сотрудниками МВД по Удмуртской Республике.

7719931024 img 8541 В селе Завьялово молодые сотрудники полиции присягнули на верность Российской Федерации и её народу

64 слушателя Центра профессиональной подготовки МВД по УР присягнули на верность Родине, поклялись соблюдать права и свободы человека и гражданина, охранять установленный Конституцией и законами Российской Федерации правовой порядок.

С этим важным событием молодых сотрудников поздравил Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов, врио министра внутренних дел по Удмуртской Республике Олег Мальцев, председатель постоянной комиссии Государственного Совета УР по общественной безопасности, Регламенту и организации работы Госсовета Елена Дербилова и председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Удмуртии Герман Санников.

Ярослав Семенов передавая поздравление от имени Главы и Правительства республики, подчеркнул: «Сегодня перед лицом своих товарищей вы присягнули на верность народу. Обеспечение безопасности – это очень непростой труд, и тот осознанный выбор, который вы сделали, вызывает искреннее восхищение. Я желаю вам удачи во всех направлениях вашей деятельности».

Олег Мальцев отметил: «Слова присяги вы произнесли накануне Дня государственного флага Российской Федерации – главного символа нашей страны. Это должно стать для вас дополнительным стимулом в достижении поставленных задач по защите закона и правопорядка в стране».

Также в торжественном ритуале принятия Присяги приняли участие председатель Общественного совета при МВД по Удмуртской Республике Владимир Байметов, член Общественного совета при МВД по Удмуртской Егор Харин, глава Муниципального образования «Завьяловский район» Андрей Коняшин.

В завершение мероприятия сотрудники и ветераны МВД, а также почётные гости почтили Минутой молчания память всех защитников Отечества и возложили цветы к Вечному огню и памятнику героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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