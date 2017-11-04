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В селе Сюмси открыли после ремонта районный дом культуры

4 ноября
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Это один из двадцати домов культуры Удмуртии, отремонтированных и улучшивших материально-техническую базу в рамках партийного проекта «Местный дом культуры»

Dsc 6739 В селе Сюмси открыли после ремонта районный дом культуры

В селе Сюмси вчера, 3 ноября, открыли после ремонта дом культуры. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, всего в 2017 году по партпроекту «Местный дом культуры» отремонтировали 20 домов культуры. Софинансирование работ из региональной казны составило 3 млн рублей.

Дом культуры в Сюмсях стал самым крупным в череде проектов реконструкции. Здесь полностью обновлён интерьер в холлах, коридорах и зрительном зале, отремонтирован читальный зал библиотеки, благодаря работе которой Сюмсинский район имеет славу одного из самых читающих. Именно с Сюмсей по Удмуртии распространилась традиция – заводить библиотечный формуляр на юного жителя при рождении и торжественно вручать его родителям при регистрации ребёнка в ЗАГСе.

Жителей села Сюмси и Сюмсинского района с открытием обновлённого ДК поздравил министр культуры и туризма Удмуртской Республики Владимир Соловьёв. Он вручил коллективу ДК сертификат на покупку нового баяна. Министр также рассказал о новых возможностях, которые предоставит развитию культуры на селе проект «Местный дом культуры».

«Предварительно можно сказать, что уровень финансирования проекта в 2018 году останется на уровне текущего. Это значит, все 25 районных ДК Удмуртии получат новые возможности для развития. Уровень финансирования в каждом отдельном случае будет зависеть от численности жителей, количества культурных учреждений и результатов работы творческих коллективов в действующих районных домах культуры», - прокомментировал Владимир Соловьёв.

4 ноября, в День народного единства и День государственности Удмуртии, в Сюмсинском доме культуры будут работать интерактивные площадки. На одной из них жителям села предложат возможность примерить театральные костюмы из богатой костюмерной ДК – и выложить фото в соцсетях. Победители, набравшие наибольшее количество лайков, будут награждены бесплатными билетами на предстоящие представления.

Фото: Павел Шрамковский

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