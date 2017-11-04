В селе Сюмси вчера, 3 ноября, открыли после ремонта дом культуры. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, всего в 2017 году по партпроекту «Местный дом культуры» отремонтировали 20 домов культуры. Софинансирование работ из региональной казны составило 3 млн рублей.
Дом культуры в Сюмсях стал самым крупным в череде проектов реконструкции. Здесь полностью обновлён интерьер в холлах, коридорах и зрительном зале, отремонтирован читальный зал библиотеки, благодаря работе которой Сюмсинский район имеет славу одного из самых читающих. Именно с Сюмсей по Удмуртии распространилась традиция – заводить библиотечный формуляр на юного жителя при рождении и торжественно вручать его родителям при регистрации ребёнка в ЗАГСе.
Жителей села Сюмси и Сюмсинского района с открытием обновлённого ДК поздравил министр культуры и туризма Удмуртской Республики Владимир Соловьёв. Он вручил коллективу ДК сертификат на покупку нового баяна. Министр также рассказал о новых возможностях, которые предоставит развитию культуры на селе проект «Местный дом культуры».
«Предварительно можно сказать, что уровень финансирования проекта в 2018 году останется на уровне текущего. Это значит, все 25 районных ДК Удмуртии получат новые возможности для развития. Уровень финансирования в каждом отдельном случае будет зависеть от численности жителей, количества культурных учреждений и результатов работы творческих коллективов в действующих районных домах культуры», - прокомментировал Владимир Соловьёв.
4 ноября, в День народного единства и День государственности Удмуртии, в Сюмсинском доме культуры будут работать интерактивные площадки. На одной из них жителям села предложат возможность примерить театральные костюмы из богатой костюмерной ДК – и выложить фото в соцсетях. Победители, набравшие наибольшее количество лайков, будут награждены бесплатными билетами на предстоящие представления.
Фото: Павел Шрамковский
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