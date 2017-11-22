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В селе Шаркан с радостью берутся за благоустройство своих дворов

12 ноября
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1 В селе Шаркан с радостью берутся за благоустройство своих дворов

Праздник пришелся ко двору

Сдача реконструированных дворов в Шаркане стала праздничным событием для сельчан.

Преобразился двор по адресу: ул. Советская, 29а: появился асфальт, дорожки к дому, парковочные места. Ветеран труда Мария Туданова не скрывает эмоций:

– Передвигаюсь после перелома на ходунках. Теперь мне не страшно, что где-нибудь споткнусь.

– За 37 лет капитально наш двор благоустроили впервые, - говорит жительница дома Нина Одинцова. - Мы всегда следили за чистотой своего двора, но со временем придомовая территория обветшала и требовала ремонта.

Подарок в виде благоустроенного двора с асфальтовым покрытием и тротуарами получили и жители 16-квартирного дома по улице Советской, 2а. Жильцы и сами не остались в стороне. В одном из подъездов они установили пластиковое окно.

Ухоженный вид приобрел и двор по ул. Советской, 36. Постарались фирма-подрядчик и сами жильцы. Люди выходили на субботники, высадили цветы, сейчас занялись благоустройством подъезда: побелили и обшили стены.

– Самое главное, что федеральный проект по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств не заканчивается, он будет продолжен в следующем году, - комментирует глава МО «Шарканское» Елена Перевозчикова. - За пять лет планируем отремонтировать еще 7 дворовых территорий.

Валентина САВЕЛЬЕВА

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