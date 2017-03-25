Ветеранский задор
В селе Красногорском радушно приняли Спартакиаду пенсионеров Удмуртской Республики. Организаторы провели эти соревнования образцово, поскольку имеют опыт приема зимних сельских республиканских игр.
Преемственность прослеживалась и среди участников. Например, заслуженный тренер СССР Рудольф Чебышев на тех сельских играх был судьей шашечного турнира, а сейчас в команде Ижевска и личном первенстве выиграл ветеранский шашечный турнир и, кроме того, получил специальный приз как один из старейших участников. Такой же приз получила и Сталина Деришева - участница команды Красногорского района. Они оба – яркие примеры спортивного долголетия для коллег-ветеранов.
Двукратная олимпийская чемпионка, посол ГТО Тамара Тихонова вручила золотые знаки комплекса «Готов к труду и обороне!» местным спортсменам и физкультурникам.
Для компактности соревнований из множества видов спорта были выбраны лыжные гонки, русские шашки и дартс. В составе 28 спортивных делегаций на соревнованиях выступили 302 ветерана. В спортивном отношении неожиданностей на спартакиаде не произошло. Первое место заняла команда Ижевска. Серебряными призерами стали ветераны из Глазова, а бронзовыми – их сверстники из Завьяловского района. Ижевчане первенствовали в эстафетных лыжных гонках и в шашечном турнире.
Вроде и заморская игра – дартс, а давно адаптирована к местным условиям и освоена пенсионерами. Недаром первое место в этом турнире благодаря своей меткости заняли дартсмены Вавожского района. На лыжной трассе и на турнирах в залах царила обстановка задора, мастерства и товарищества. Местные артисты порадовали спортивную публику песнями и танцами.
Александр БЕРЕКЕТОВ
Фото: vk.com
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