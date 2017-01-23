В декабре 2016 года исполнилось 10 лет со дня совершения первой Божественной литургии в Свято-Троицком храме села Дебесы. В честь этого события здесь прошла Божественная литургия, которую возглавил преосвященный Виктор, епископ Глазовский и Игринский.
Два храма
Старожилы рассказывают, что раньше в Дебесах было два храма.
14 марта 1749 года Вятская духовная консистория издала указ о постройке деревянной церкви в сельце Николаевское. В 1754 году завершилось строительство главной холодной церкви, освященной во имя Святителя Николая Чудотворца. Спустя годы из-за ветхости деревянного храма епархиальное начальство предписало местному духовенству «озаботиться постройкою каменной церкви». В 1816 году началось строительство каменного храма. Деньги жертвовали верующие. Уже в 1823 году освятили придельный престол во имя Святого Николая, а в 1846 году освятили главный придел во имя Святой Троицы.
Так и стояли в Дебесах две церкви - новая каменная и старая деревянная. В 1854 году Свято-Никольский храм разобрали и перевезли в село Петропавловское Пермской губернии. К сожалению, в двадцатом веке для Свято-Троицкого храма наступили тяжелые времена. По указу Президиума Верховного Совета УАССР в 1939 году церковь в Дебесах закрыли, ее здание разрушили в начале 60-х годов.
Воздвигали всем миром
В последние годы Дебесы вновь возвращаются к вере. В 2004 году при главе администрации района Василии Ситникове был создан попечительский совет по возведению Свято-Троицкого храма. Председателем избрали Виктора Хорошавцева, члена Совета Федерации, учредителя благотворительного фонда «Возрождение». Именно Виктор Геннадьевич, который, кстати, имеет дебесские корни, инициировал строительство церкви в нашем селе.
В апреле 2005 года был заложен первый освященный камень в фундамент новой церкви. Строительством Свято-Троицкой церкви занималось ЗАО «Урал» по изумительному проекту архитекторов Петра Анисифорова и Татьяны Дьяковой. Общая высота церкви до верха центральной маковки – более 20 метров, не считая креста. На церемонии закладки и освящения камня Виктор Геннадьевич пообещал, что церковь будет открыта через два года.
На последнем заседании попечительского совета обсуждался вопрос о привлечении дополнительных средств для завершения строительства храма и его благоустройства. Денег не хватало, несмотря на финансирование строительства «Белкамнефтью» и помощь самого Виктора Хорошавцева. На попечительском совете решили установить ящики для сбора добровольных пожертвований и открыть счета в Сбербанке для благотворительных вложений. Таким образом, вклад в возрождение веры внесли и жители района. Строительство церкви завершилось в 2006 году, по благословению митрополита Ижевского и Удмуртского Николая 26 декабря 2006 года в честь Святой Троицы ее освятил малым чином настоятель храма.
Великое освящение
10 октября 2010 года митрополит Ижевский и Удмуртский Николай совершил великое освящение новопостроенного Свято-Троицкого храма села Дебесы. По завершении чина великого освящения митрополит Николай совершил Божественную литургию в освященном храме. Среди молившихся были прихожане храма и паломники, прибывшие в этот день из Ижевска. Поездку организовала Паломническая служба Ижевского епархиального управления.
По окончании литургии от лица участников праздничного богослужения митрополита Николая приветствовал настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Георгий Кириллов, который преподнес его высокопреосвященству икону Святой Троицы. За большой вклад в создание нового храма более двадцати благотворителей удостоились Архипастырских благословенных грамот.
На звоннице Свято-Троицкого храма находятся 10 колоколов. Все они отлиты специально для дебесского прихода в Воронеже. Самый большой, благовест, весит 1 тонну 300 килограммов. Самый большой колокол предыдущего храма весил 243 пуда 4 фунта, то есть 3 тонны 987 килограммов. Звон его был слышен на протяжении 15 километров от села.
Храм по зову души
Проект Свято-Троицкого храма в Дебесах создали алтайские архитекторы, супруги Петр Анисифоров и Татьяна Дьякова.
Мы связались с Петром Анисифоровым по телефону. И вот что он рассказал о своей работе.
– Я уже почти тридцать лет занимаюсь проектированием церквей и храмов. Пришел к этому по зову души. Свято-Троицкий храм не первый проект нашей архитектурной мастерской в вашей республике. Удмуртия близка мне по духу. Всегда с большой радостью приезжаю в этот родниковый край. Поэтому когда от Министерства культуры Удмуртии поступило приглашение для проектирования Свято-Троицкого храма в Дебесах, то с радостью на него откликнулся.
Авторский надзор за строительством храма Петр Анисифоров осуществлял по телефону. Удмуртские строители не подвели. Они ответственно отнеслись к своей работе.
– После открытия храма в Дебесах я побывал в нем. Я остался доволен. Храм получился добротным, выразительным, без излишеств.
В завершение нашего разговора Петр Анисифоров поздравил прихожан Свято-Троицкого храма с наступлением одного из самых важных церковных праздников - Крещения Господня. Пожелал верующим жить правильно. Он уверяет, что нужно верить в чудеса. Вера помогает нам всем выжить в этом суетном мире. Петр Иванович считает, что теплота и мир в душах людей загораются так же, как свечи в храме, с божьей помощью. Чтобы связь с богом была более крепкой, людям нужно чаще ходить в церковь.
Справка «УП»
Петр Анисифоров - российский архитектор, вице-президент Союза архитекторов России, председатель правления Алтайской организации Союза архитекторов России, директор творческой архитектурной мастерской «Творческая мастерская архитектора Анисифорова». Петр Анисифоров создал проекты церкви Святой Троицы в Антарктике, храма Иверской иконы Божией Матери в Ижевске, церкви Казанской иконы Божьей Матери в Оренбурге, часовни на месте гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, храма Архистратига Божия Михаила в Новоалтайске. В наши дни по проекту алтайского архитектора строится храм на японском острове Кюсю.
Марина ПОДЛЕССКИХ, Надежда ВОРОНЧИХИНА
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