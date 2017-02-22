В Сарапульском районе неисправный трактор врезался в легковой автомобиль «LADA». ДТП произошло днем 20 февраля на 17-м километре автодороги «Сарапул – Ижевск», сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
При движении из-за технической неисправности трактора «ОРТЗ-150К» 47-летний водитель не справился с управлением и выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. Там трактор совершил столкновение с автомобилем «LADA» под управлением 32-летнего мужчины.
В результате аварии водитель автомобиля «LADA» получил травмы.
Фото: УГИБДД МВД по УР
Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.