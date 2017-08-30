Удмуртская Республика до конца августа завершит пятилетнюю федеральную программу переселения граждан из аварийного жилья. В ее рамках за эти годы расселили почти 700 ветхих бараков, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Свои жилищные условия улучшили более трех тысяч семей по всей республике. Среди новоселов и жители Сарапула.
Менгиза Габдуловна Усманова с планшетом в руках обходит свою новенькую трехкомнатную квартиру по ул. Памяти Баржевиков, 35. Несколько минут назад она получила ключи от нее из рук и.о. министра энергетики и ЖКХ Удмуртии Ивана Маринина и Главы Сарапула Александра Ессена. Снимает, чтобы показать видео своим детям и внукам, поделиться радостью.
- У меня трое детей: сын с семьей живет в Дубровке, дочка в Казани. А еще один сын живет со мной. Что тут говорить – квартира хорошая: чистая светлая, большая. И обои приятные, и планировка. У меня и старая квартира большая, но там сырость, штукатурка отваливается, отопление печное, так что не сравнить. Я очень довольна, - говорит женщина.
Эта новенькая пятиэтажка по ул. Памяти Баржевиков была построена всего за год. Она завершает программу по переселению граждан из аварийного жилья в Сарапуле. Всего в новостройке 56 квартир, 55 - для переселенцев.
- Мы завершаем программы переселения граждан из аварийного жилья. Всего в ее рамках за последние пять лет в республике необходимо было расселить 683 дома, признанных аварийными до 1 января 2012 года, в которых проживало почти 9 тысяч человек. С этой задачей мы успешно справились. Сегодня отмечают новоселье и переезжают в новые квартиры из ветхого жилья не только в Сарапуле, но и во многих других городах и районных центрах республики. В этот прекрасный дом переедут 160 человек из восьми аварийных домов. Но я думаю, что не пройдет и года, и жильцов в этом доме будет больше. Для того, чтобы жить и растить детей здесь, есть все условия. Я думаю, что это будет по-настоящему счастливый дом, - подчеркнул Иван Маринин, поздравляя новоселов.
По словам заместителя директора компании-застройщика Александра Чебыкина, дом построен по индивидуальному проекту, который учитывает все потребности жильцов.
- При проектировании было учтено не только то, что квартиры для переселенцев должны быть определенной площади, но и то, что в доме будет жить человек с ограниченными возможностями. Специально для него сделали отдельный вход и пандус, чтобы он мог заезжать в подъезд в коляске. Двери в квартиру также с расширенными проемами, в туалете и ванной установлена специальная сантехника и поручни.
Всего за время действия программы в Сарапуле расселили 30 бараков. Новоселье отпраздновали почти 500 человек. Но сказать, что проблема решена полностью, – нельзя. После 2012 года аварийными здесь признали еще 35 домов. В целом по республике сноса и переселения требуют почти 600 бараков. Глава Минэнерго УР не скрывает, что республика рассчитывает на продолжение федеральной программы переселения из ветхого жилья, ведь ежегодно количество аварийных домов в регионе увеличивается. Несмотря на снос неприглядных бараков, «приговоренных» до 1 января 2012 года, в области еще около 83 тысяч квадратных метров жилья, которое получило статус аварийного после этой даты. На строительство новых квартир для обитателей таких домов требуется несколько миллиардов рублей.
По словам министра, эта проблема сама по себе не решится, а приостановка расселения только усугубит ситуацию. Поэтому власти Удмуртской Республики приняли решение продолжить реализацию программы пока в одиночку - за счет собственных средств, не дожидаясь федеральных траншей.
- Пока не принято решение о том, будет ли Фонд реформирования ЖКХ и дальше оказывать финансовую поддержку регионам на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья, - пояснил Иван Маринин. - Но программа заканчивается, и нам нужно что-то говорить людям. Врио Главы Удмуртии Александр Бречалов дал поручение разработать и до конца года принять свою программу расселения. Программа сверстана, и 1 сентября мы представим ее на рассмотрение правительству республики.
Среди вариантов, которые могут предложить муниципалитетам для борьбы с ветхостью, реконструкция нежилых помещений и перевод их в категорию жилых, выкуп жилья у собственников, субсидирование процентной ставки по ипотеке гражданам, желающим выбрать квартиру самостоятельно. Средства на эти цели предусмотрят в бюджете республики и муниципалитетов. Помимо этого, будут рассматриваться варианты строительства домов для переселенцев с привлечением средств инвесторов, в рамках договоров развития застроенных территорий и другие варианты.
- Подход будет индивидуальный, в зависимости от особенностей каждого муниципального образования, социального статуса и финансового положения семей, - подчеркнул министр. - Например, выкупать площади планируется у тех, кто имеет не одно жилье. Таких семей немало. Они приватизировали свои квартиры, живут в других местах, но дожидаются сноса дома, чтобы получить новую квартиру. Бесплатно раздавать жилье всем подряд мы не будем. На особые условия смогут рассчитывать инвалиды, пенсионеры и многодетные семьи.
От первого лица
Глава города Сарапула Александр Ессен:
- Мы провели инвентаризацию ветхого жилья и сформировали свою программу переселения. Благодаря поддержке республики первые 16 семей по этой программе переедут в новое жилье уже в этом году – это жители Симонихи и одна семья из Сарапула. Считаю правильным, что республика начала формирование своей программы переселения, не дожидаясь решения федеральных властей. Люди сегодня с надеждой смотрят в будущее.
Фото Эдуард Карипов
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