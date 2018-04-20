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В Сарапуле выбрали лучшего студента года Удмуртии

19 апреля
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18 апреля на базе Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий проходил Республиканский конкурс обучающихся профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики «Студент года-2018».18 апреля на базе Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий проходил Республиканский конкурс обучающихся профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики «Студент года-2018».

%d0%a3%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8 %d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0 В Сарапуле выбрали лучшего студента года Удмуртии

Организаторами мероприятия выступили Министерство Образования и науки Удмуртской Республики и Совет директоров профессиональных образовательных организаций.

За звание лучшего студента боролись 13 участников, представляющие учебные заведения Ижевска, Воткинска, Сарапула и Дебесского района.

Оценивать участников пригласили два состава жюри – 5 экспертов, под председательством заместителя Главы Администрации Сарапула по социальной сфере Виктора Шестакова и молодежное жюри, которое возглавил руководитель исполкома Местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Кочетов.

Открывала конкурсную программу самопрезентация участников «Я – студент: история моего успеха», далее последовали конкурс «Молодежная трибуна» и презентация проекта «Свежая идея».

Как говорят организаторы мероприятия, спрос на кадры среднего звена постоянно растет, причем в последние годы всё больше со стороны малого и среднего бизнеса. Повышение требований к качеству подготовки специалистов диктует необходимость формирования и развития у студенческой молодежи интегративных умений.

По сценарию конкурс представлял собой демонстрационную площадку г. Сарапула – его прошлого, настоящего и будущего.

– Второй год подряд наш город имеет честь принимать у себя этот конкурс, безусловно, для нас это большая ответственность, - отметил председатель экспертного жюри Виктор Шестаков. - Тринадцать конкурсантов представляют учебные заведения разного профиля, часть из них - учреждения гуманитарного склада, а часть - технического. Нашей большой республике и Сарапулу в частности нужны и те, и другие специалисты. Всем участникам - удачи, отсутствия волнения и воли к победе. Студент года 2018 – вперед!

По итогам работы жюри обладателем Гран-при конкурса была объявлена студентка БПОУ УР "Сарапульский индустриальный техникум" Алиса Шамсутдинова, она же стала победителем в номинации "Портфолио", лучший в номинации "Свежая идея" - Даниил Шибанов из БПОУ УР "Ижевский монтажный техникум", а в номинации "Молодежная трибуна" победителем была признана Екатерина Денисенко из БПОУ УР "Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского".

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