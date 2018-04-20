Организаторами мероприятия выступили Министерство Образования и науки Удмуртской Республики и Совет директоров профессиональных образовательных организаций.
За звание лучшего студента боролись 13 участников, представляющие учебные заведения Ижевска, Воткинска, Сарапула и Дебесского района.
Оценивать участников пригласили два состава жюри – 5 экспертов, под председательством заместителя Главы Администрации Сарапула по социальной сфере Виктора Шестакова и молодежное жюри, которое возглавил руководитель исполкома Местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Кочетов.
Открывала конкурсную программу самопрезентация участников «Я – студент: история моего успеха», далее последовали конкурс «Молодежная трибуна» и презентация проекта «Свежая идея».
Как говорят организаторы мероприятия, спрос на кадры среднего звена постоянно растет, причем в последние годы всё больше со стороны малого и среднего бизнеса. Повышение требований к качеству подготовки специалистов диктует необходимость формирования и развития у студенческой молодежи интегративных умений.
По сценарию конкурс представлял собой демонстрационную площадку г. Сарапула – его прошлого, настоящего и будущего.
– Второй год подряд наш город имеет честь принимать у себя этот конкурс, безусловно, для нас это большая ответственность, - отметил председатель экспертного жюри Виктор Шестаков. - Тринадцать конкурсантов представляют учебные заведения разного профиля, часть из них - учреждения гуманитарного склада, а часть - технического. Нашей большой республике и Сарапулу в частности нужны и те, и другие специалисты. Всем участникам - удачи, отсутствия волнения и воли к победе. Студент года 2018 – вперед!
По итогам работы жюри обладателем Гран-при конкурса была объявлена студентка БПОУ УР "Сарапульский индустриальный техникум" Алиса Шамсутдинова, она же стала победителем в номинации "Портфолио", лучший в номинации "Свежая идея" - Даниил Шибанов из БПОУ УР "Ижевский монтажный техникум", а в номинации "Молодежная трибуна" победителем была признана Екатерина Денисенко из БПОУ УР "Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского".
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