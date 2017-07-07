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В Сарапуле в оздоровительном лагере прошел "День правил дорожного движения"

23 июня
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Dscf7873 В Сарапуле в оздоровительном лагере прошел "День правил дорожного движения"

В лагере «Зеленая Планета» Сарапула прошел «День правил дорожного движения», передает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии. После инструктажа по правилам дорожного движения отряды участвовали в игровой программе «Мой друг надежный – знак дорожный!»

Ребята и девчонки из второго отряда самостоятельно подготовили интересное театрализованное представление, где вместе со сказочным героем Незнайкой напомнили отдыхающим лагеря о сигналах светофора, обозначениях дорожных знаков и об обязательном использовании детских удерживающих устройств до 12-летнего возраста при каждой поездке в салоне автомобиля.

Отряды с маршрутными листами выполняли задания на станциях: «Дорожные ситуации», «Загадки», «Дорисуй дорожный знак», «Собери знак» и в игровой форме повторили правила дорожного движения, которые так необходимы в летние каникулы.

Фото: ГИБДД МВД по УР

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