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В Сарапуле состоялось Открытие Центрального сквера

11 мая
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Торжественное открытие Центрального сквера в Сарапуле стало украшением вечерней программы празднования Дня Победы. Как отметил Глава города Александр Ессен, открывать знаковые места в этот Великий день в Сарапуле становится хорошей традицией.

%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b5%d1%801 В Сарапуле состоялось Открытие Центрального сквера

– В прошлом году мы открывали Набережную, и она стала излюбленным местом горожан, – обратился к участникам праздника Александр Ессен. – Все началось в 2008 году, когда прежнему Главе города Анатолию Наумову удалось объединить инвесторов вокруг идеи создания туристического кластера. Благодаря этому единству умыслов, стремлений Сарапулу удалось в 2014 году войти в масштабную федеральную программу развития внутреннего въездного туризма. Уже третий год мы занимаемся реконструкцией центральной части города. Мне хотелось бы поблагодарить тех, кто был вдохновителем этой идеи. Уверен, что новый сквер станет излюбленным местом, куда вы будете приходить гулять, и центр заживет новой жизнью.

Под аплодисменты жителей города и ритмы барабанов состоялось торжественное разрезание красной ленты, и путь в сквер открыл коридор из фонтанов–фейерверков.

Совсем скоро центральный сквер украсит многоцветие тюльпанов. Также на его территории высажены саженцы сирени, черемухи, липы мелколистной, клена и голубые ели. Авторы проекта уверены, что вскоре здесь будут встречаться влюбленные пары и рождаться поэтические строки.

В день же открытия территорию сквера украсили картины юных художников и творческие работы мастеров отдела декоративно–прикладного искусства и ремесел Дворца культуры Электрон – Центра возрождения и развития национальных культур. Продолжился праздник творческим марафоном коллективов Сарапула и большим фейерверком на Набережной реки Камы.

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