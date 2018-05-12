В Удмуртии проходит акция в поддержку ветеранов «Красная гвоздика» В Удмуртии 1 мая по инициативе благотворительного фонда «Память поколений», стартовала акция в поддер...

Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин принимает поздравления Сегодня митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин отмечает 65-летие со дня рождения. Главу Удмуртской...

Личная Победа. Бессмертный полк газеты «Удмуртской правды» День Победы не состоялся бы без мужества наших отважных воинов. Миллионы мужчин воевали на фронтах Ве...