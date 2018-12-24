Нажиться не удалось. В Удмуртии из незаконного оборота изъято более двух тонн алкоголя с признаками подделки. **Сотрудниками специализированного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовн...

Трагедия в Сарапуле. **Сегодня, 19 декабря 2018 года, В 04 час. 01 мин. произошел пожар в деревянном двухэтажном жилом до...

Служим закону! Сводка проишествий. Похищение и побег. **Полицейскими из Удмуртии задержан находившийся в федеральном розыске мужч...