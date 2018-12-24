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В Сарапуле сгорел двухэтажный многоквартирный дом

20 декабря
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В Сарапуле сгорел двухэтажный деревянный многоквартирный дом. Как сообщает пресс-служба администрации города, в результате пожара погибло четыре человека, в том числе один ребёнок. Выживших жильцов временно разместили у родственников, сейчас прорабатывается вопрос с восстановлением документов.

11 В Сарапуле сгорел двухэтажный многоквартирный дом

Информация о трагедии поступила на пульт пожарной охраны в 4 часа утра 19 декабря. К тушению пожара привлекли 64 человека и 35 единиц техники, в том числе 44 человека и 15 единиц техники от МЧС России. В 04 часа 31 минуту пожар был локализован. Силами пожарно-спасательных подразделений были эвакуированы три взрослых человека и три ребёнка.

В администрации Сарапула был развёрнут штаб по оказанию первой необходимой помощи пострадавшим и их родственникам. Возглавил её заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ Алексей Зуев.

В индивидуальном порядке с каждым пострадавшим в пожаре были проработаны вопросы размещения, питания и дальнейшего предоставления жилья, восстановления документов, получения материальной помощи и одежды. К концу рабочего дня подготовлена сводная информация по ситуации с жильцами дома.

Сообщатся, что в настоящее время в предоставлении жилья нуждаются жители пяти сгоревших квартир. Собственники двух квартир в доме не проживали, наниматель одной из квартиры – в числе погибших.

На данный момент пострадавшие временно размещены у родственников и знакомых. Также им предложено жильё из городского маневренного фонда и размещение на территории женского монастыря. Жильцы двух квартир нуждаются в восстановлении документов, еще у двух человек сохранность документов остается под вопросом. Также в ближайшее время всем детям в обязательном порядке будет оказана психологическая помощь.

В городе открыты пункты по сбору теплых вещей: ДК «Электрон», ДК «Заря» и Центральная библиотека на ул.Советская,69. В одежде нуждается 12 человек: это девочки 2011, 2014, 2015 и 2016 года рождения, мальчики 2005, 2009 года рождения, мужчины 1953, 1978, 1979 года рождения, женщины 1985 и 1986 года рождения. Уточняется, что необходима женская одежда от 48 до 56 размера, обувь до 41 размера, мужская одежда от 50 размера и выше, обувь – до 43 размера.

Работает горячая телефонная линия 2-56-44.

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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