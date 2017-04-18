ДТП со смертельным исходом произошло в Сарапуле. Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла вечером 15 апреля.
Водитель автомобиля «Субару», 56-летний мужчина, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил трех пешеходов: «мужчину 1954 года рождения, который от полученных травм скончался в больнице, мужчину 1974 года рождения, который получил тяжелейшие травмы, за его жизнь борются врачи и женщину 1968 года рождения, которая после оказания медпомощи была отпущена домой», уточняется в сообщении.
Задержанному виновнику аварии вменяется часть 4 статьи 264 Уголовного кодекса. Наказание, предусмотренное законом - лишение свободы на срок от двух до семи лет.
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