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В Сарапуле прошла стратегическая сессия «Моногород - точка кипения»

2 августа
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В город на Каме съехались представители моногородов России

Img 1138 В Сарапуле прошла стратегическая сессия «Моногород - точка кипения»

Вчера в рамках презентации Карты инвестиционных возможностей в Сарапуле состоялась стратегическая сессия «Моногород - точка кипения». В ней приняли участие первый заместитель Председателя Правительства России Игорь Шувалов, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и временно исполняющий обязанности Главы республики Александр Бречалов.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в город на Каме съехались представители моногородов России. До обеда они участвовали в совещании по моногородам. Провела его руководитель приоритетного проекта Правительства Российской Федерации «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева.

На четырёх дискуссионных площадках участники встречи обсудили вопросы активизации предпринимательской инициативы и развития сектора малого и среднего предпринимательства, создания в городах креативных общественных пространств, благоустройства территорий, повышения туристической привлекательности, привлечения инвестиций.

Руководитель Удмуртской Республики поблагодарил организаторов стратегической сессии за то, что именно в Сарапуле было проведено столь важное для развития моногородов и всей республики мероприятие.

Александр Бречалов объяснил, почему в республике сегодня сделан акцент на малые успешные компании.

«Это не говорит о том, что мы не будем поддерживать крупные компании. И я поясню, почему надо сделать акцент именно на малом бизнесе. Когда экономика регионов у нас имеет крен в сторону крупных предприятий, то вы понимаете, заложниками чего мы тогда являемся. Любые колебания экономики этих предприятий здорово бьют по бюджету. Малый же бизнес - он более подвижный, более гибкий. И если раньше у меня был главный принцип в работе с предпринимателями – это «не мешать», то сегодня, я считаю, что мы должны не только «не мешать» – это априори, это культура, но все-таки мы должны помогать бизнесу. Помогать с консалтингом, с продвижением. Для нас это стратегически важное направление», - сказал Александр Бречалов.

Врио Главы региона предложил проводить подобные стратегические сессии не только в «Сколково», но и в моногородах Удмуртии и других регионов. Игорь Шувалов поддержал идею руководителя республики: «Хорошая идея, мы можем брать город, можем и в других регионах, где за время работы программы есть ощутимые результаты и организовывать там выездные модули. Совсем не обязательно нам, действительно, всегда собираться в Москве».

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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