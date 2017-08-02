Вчера в рамках презентации Карты инвестиционных возможностей в Сарапуле состоялась стратегическая сессия «Моногород - точка кипения». В ней приняли участие первый заместитель Председателя Правительства России Игорь Шувалов, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и временно исполняющий обязанности Главы республики Александр Бречалов.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в город на Каме съехались представители моногородов России. До обеда они участвовали в совещании по моногородам. Провела его руководитель приоритетного проекта Правительства Российской Федерации «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева.
На четырёх дискуссионных площадках участники встречи обсудили вопросы активизации предпринимательской инициативы и развития сектора малого и среднего предпринимательства, создания в городах креативных общественных пространств, благоустройства территорий, повышения туристической привлекательности, привлечения инвестиций.
Руководитель Удмуртской Республики поблагодарил организаторов стратегической сессии за то, что именно в Сарапуле было проведено столь важное для развития моногородов и всей республики мероприятие.
Александр Бречалов объяснил, почему в республике сегодня сделан акцент на малые успешные компании.
«Это не говорит о том, что мы не будем поддерживать крупные компании. И я поясню, почему надо сделать акцент именно на малом бизнесе. Когда экономика регионов у нас имеет крен в сторону крупных предприятий, то вы понимаете, заложниками чего мы тогда являемся. Любые колебания экономики этих предприятий здорово бьют по бюджету. Малый же бизнес - он более подвижный, более гибкий. И если раньше у меня был главный принцип в работе с предпринимателями – это «не мешать», то сегодня, я считаю, что мы должны не только «не мешать» – это априори, это культура, но все-таки мы должны помогать бизнесу. Помогать с консалтингом, с продвижением. Для нас это стратегически важное направление», - сказал Александр Бречалов.
Врио Главы региона предложил проводить подобные стратегические сессии не только в «Сколково», но и в моногородах Удмуртии и других регионов. Игорь Шувалов поддержал идею руководителя республики: «Хорошая идея, мы можем брать город, можем и в других регионах, где за время работы программы есть ощутимые результаты и организовывать там выездные модули. Совсем не обязательно нам, действительно, всегда собираться в Москве».
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.