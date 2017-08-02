Игорь Шувалов: Удмуртия может получить новый экономический облик Первый заместитель Председателя Правительства России подвел итоги визита в нашу республику и презента...

Удмуртия планирует организовать бизнес-миссию в Китай в 2018 году В течение двух дней члены делегации КНР встретились с руководством некоторых региональных компаний и ...