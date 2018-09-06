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В Сарапуле построят завод по производству жидкого пектина

5 сентября
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Руководством Удмуртии рассмотрена и одобрена очередная заявка резидента ТОСЭР "Сарапул".

Zdanie administratsii goroda sarapul1 В Сарапуле построят завод по производству жидкого пектина

Соглашение с компанией ООО «Экопектин» будет подписано в сентябре текущего года. Об этом заявил Глава города Сарапул Александр Ессен в социальных сетях. Сообщается, что предприятие намерено в Сарапуле построить завод по производству жидкого пектина. Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что Сарапул вошел в десятку лучших моногородов России и является одним из самых привлекательных для инвестиций городов в республике благодаря статусу территории опережающего социально-экономического развития.

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