Соглашение с компанией ООО «Экопектин» будет подписано в сентябре текущего года. Об этом заявил Глава города Сарапул Александр Ессен в социальных сетях. Сообщается, что предприятие намерено в Сарапуле построить завод по производству жидкого пектина. Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что Сарапул вошел в десятку лучших моногородов России и является одним из самых привлекательных для инвестиций городов в республике благодаря статусу территории опережающего социально-экономического развития.
В Сарапуле построят завод по производству жидкого пектина
5 сентября0
Руководством Удмуртии рассмотрена и одобрена очередная заявка резидента ТОСЭР "Сарапул".
В Сарапуле построят завод по производству жидкого пектина
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