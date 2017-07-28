В Сарапуле приглашают горожан провести пятницу на Каме. Атмосферу открытого арт-пространства создает фестиваль «Пятница». Каждую неделю Набережная города превращается в точку притяжения музыкантов, артистов, художников и всех творческих жителей. Первый день фестиваля «Пятница» из общего цикла стартует 28 июля в 18 часов, сообщает пресс-служба администрации Сарапула.
На фестивале можно будет стать дизайнером украшений из войлока, услышать настоящую мелодию города, познакомиться с творчеством молодежной театральной студии. Организаторы также предлагают горожанам самим принять участие в организации фестивальных дней.
Фото: С.Килин
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