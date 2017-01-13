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В Сарапуле назначен новый начальник отдела МВД

11 января
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Hramcovskiy podpolkovnik В Сарапуле назначен новый начальник отдела МВД

В Сарапуле - новый начальник отдела МВД. На эту должность министр внутренних дел Удмуртии назначил Храмцовского Александра Владимировича.

Подводя итоги за 2016 год, министр внутренних дел по Удмуртской Республике Александр Первухин представил назначенного начальника межмуниципального отдела МВД России «Сарапульский» главам муниципальных образований города Сарапула, Сарапульского и Каракулинского районов, а также руководителям правоохранительных структур города и районов и личному составу, сообщает пресс-служба МВД по УР.

По словам министра, Александр Владимирович – грамотный, требовательный и опытный специалист. За время службы в органах внутренних дел прошел путь от инспектора межрайонного отдела милиции по борьбе с правонарушениями и преступлениями на потребительском рынке и исполнению административного законодательства до начальника отдела полиции №1 Управления МВД России по г. Ижевску. В 2009 году успешно окончил Академию Управления МВД России.

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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