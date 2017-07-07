21 июня для жителей города Сарапула и Сарапульского района состоится «День бесплатной юридической помощи». Организаторами мероприятия выступают Управление по обеспечению деятельности мировых судей УР при Правительстве УР, Аппарат Уполномоченного по правам человека в УР, Администрация Города Сарапула, УРО ООО «Ассоциация юристов России».
Юридическую помощь гражданам окажут нотариусы, адвокаты, специалисты социальной защиты населения, Пенсионного фонда, службы судебных приставов и др.
Прием будет идти с 9.30 до 11.30 в зале заседаний Администрации города Сарапула (3 этаж) (адрес: ул. Красная площадь, 8).
Мероприятие проводится в рамках Закона УР «Об оказании бесплатной юридической помощи в УР».
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