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В России «заморозили» размер маткапитала до 2020 года

21 декабря
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Budzet 850 deposit d 850 В России «заморозили» размер маткапитала до 2020 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который замораживает размер выплаты материнского капитала до 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает «Российская газета».

Согласно тексту закона, будет отменена ежегодная индексация маткапитала. Документ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Отметим, что в Федеральном законе "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" говорится о том, что размер маткапитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Добавим также, что в настоящее время размер материнского капитала составляет 453026 рублей.

Фото: rg.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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