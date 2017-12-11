Для участия в праздничных мероприятиях на центральную площадь Саранска вышло более 15 тысяч жителей города. Праздник в ПФО стал самым массовым празднованием Дня Героев в стране.
В этот же день в новом современном микрорайоне Саранска состоялось открытие проспекта, впервые названного именем Российской Армии, что является уникальным событием в современной истории нашего государства. Торжества в честь Дня Героев Отчества в Саранске завершились артиллерийским салютом, который был организован силами 449 салютного дивизиона Министерства обороны РФ Западного военного округа.
Отметим, традиция масштабного празднования Дня Героев Отечества в Приволжском федеральном округе заложена по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Ежегодно праздничные мероприятия, посвященные этой памятной дате, проходят на территории регионов округа. В одном из городов Приволжья организуются центральные торжества с участием Героев Отечества. В школах Саранска прошли уроки мужества, которые провели Герои Российской Федерации.
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич поздравил Героев страны:
"Вечная память нашим Героям. Они с нами всегда в строю, и они сегодня также несут службу. На их примерах воспитываются тысячи молодых ребят, подрастающее поколение нашей Родины и новое поколение наших героев. В Приволжском федеральном округе проживает 10 Героев Советского Союза, 39 Героев Российской Федерации, более 160 Героев Социалистического труда, 3 Героя Труда Российской Федерации. Мы приняли решение и с этого года вместе с главами регионов начали реализовывать новый проект, который так и называется «Герои Отечества», чтобы ни одна семья, ни один человек, ни один героический подвиг не был забыт. Мы должны увековечить память этих людей, а те, кто жив, чтобы сегодня имели возможность рассказывать, как они служили, как совершили свой подвиг, кто их воспитывал, где их Родина и где их дом, который они пошли защищать. Этот проект будет реализовываться, и ежегодно мы будем делать все, чтобы эти задачи по военно-патриотическому воспитанию, по увековечиванию памяти Героев решались на самом высоком, на самом достойном уровне"
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