В торжественном мероприятии принял участие Глава Удмуртии Александр Бречалов, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике региона Наталья Гольцова.
В соревнованиях, прошедших в Курске со 2 по 7 августа, приняли участие 2,5 тысячи спортсменов из 66 регионов страны. В программу состязаний вошли следующие виды спорта: тяжелая атлетика, волейбол, настольный теннис, самбо, соревнования по мини-лапте, городкам, перетягиванию каната, а также доступные только селянам поединки среди косарей, дояров и механизаторов. Удмуртию представляла команда из 43 человек, в составе которой лучшие спортсмены из 10 районов республики. По итогам соревнований сборная Удмуртии заняла первое место в группе регионов с численностью сельского населения до 600 тысяч человек, и 4 место в абсолютном зачете. До этого лучшим результатом было 8 общекомандное место в 2014 году.
В приветственном слове руководитель региона поблагодарил спортсменов за достойное выступление и подчеркнул, что такая спортивная традиция как республиканские сельские игры будет продолжена. «На прошедших играх вы стали чемпионами, побили рекорд и одержали победу в своей группе, заняли четвертое место в абсолютном зачете. <…> Вы знаете, когда мы только начали работать, анализировали ситуацию с дефицитом бюджета. И было такое предложение: сократить финансирование сельских игр. Мы его отклонили, приняли решение, как бы тяжело не было, не сокращать ничего, что касается села. Позднее я побывал на открытии игр, и понял, что такую традицию, как сельские игры, точно нельзя прерывать, только развивать и поддерживать», - сказал Александр Бречалов.
В ходе неформального общения участники встречи поделились впечатлениями о прошедшем событии и выдвинули предложение принять Всероссийские сельские спортивные игры в Удмуртии. Александр Бречалов поддержал идею, но отметил, что в числе первостепенных задач сегодня дальнейшее развитие спорта и инфраструктуры внутри республики. «Понятно, что Всероссийские игры – это престижно, и важно. Но нам нужно развивать свою сеть соревнований, чтобы было больше участников, поднимать их уровень. Чтобы к получению звания «Чемпион Удмуртии» стремились, и это было достойно и значимо», - сказал он.
Все члены команды получили благодарности Главы Удмуртской Республики. Кроме того, призерам и победителям лично-командных первенств Александр Бречалов вручил памятные подарки. Их получили занявшая первое место в полиатлоне Наталья Корепанова, обладатели серебряных наград - женская сборная по мини-лапте, спортивные семьи Агафоновых и Малых, привезшие в республику золотые и бронзовые награды, завоевавшая серебро в тяжелой атлетике Анна Рудина и бронзовый призер турнира по армрестлингу Руслан Агафонов.
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