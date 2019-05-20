В штабе городских проектов «ЛИФТ» 23 апреля состоялся инициированный Общественной палатой Удмуртии круглый стол творческих союзов республики по вопросам развития культуры и искусства. Не удивительно, что обсуждение волнующих проблем – от обесценивания искусства в современном обществе до практически полного отсутствия господдержки – длилось больше двух часов: кризис культуры назревал давно, а слабые попытки его преодолеть результата не приносили.
По мнению общественности и творческой интеллигенции, пришла пора реальных решений и преобразований. При этом Общественная палата должна стать площадкой для рассмотрения проблем профессионального искусства, в том числе разработки проекта документа о его поддержке. Кроме того, как считают общественники, необходимо выработать современные методы взаимодействия государства, культуры и искусства.
Искусство = сфера услуг?
Председатель комиссии Общественной палаты Удмуртии по вопросам развития культуры, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Пётр Ёлкин, выражая мнение о необходимости принятия закона, отметил, что профессиональное искусство может успешно развиваться лишь при всемерной поддержке государства:
– Сегодня культура нуждается в защите от жёстких финансовых, юридических, бюрократических тисков. Коммерциализация убивает настоящее искусство, оно низведено до сферы услуг, до некоего платного или бесплатного приложения к индустрии развлечения. Необходимо принять полноценный закон о культуре и творческих союзах, где среди прочего будут прописаны значение культуры и искусства и обязанность всех органов власти заботиться о них. По поручению Президента России разрабатывается новый закон о культуре, государство призвано хранить, беречь культуру, соблюдая очень тонкую грань между невмешательством в творчество и помощью тем, кто творчеством занимается профессионально. Ведь культура – это то, где государство может помочь, а искусство – это то, где за всё отвечает сам художник. Закон о культуре необходим, а закон об искусстве невозможен. Деятели искусства очень разные, порой с прямо противоположными взглядами на художественную и культурную реальность. Но должно быть взаимопонимание, движение к единству, столь необходимому для выработки отчётливой стратегии.
Сами по себе
Далее участники круглого стола затронули насущные вопросы, решение которых необходимо для развития удмуртской культуры и искусства. Александр Мустаев, председатель Союза театральных деятелей, акцентировал внимание на необходимости вернуть уважение к театральным профессиям. А сделать это можно, в том числе за счёт повышения заработной платы.
– Зарплаты актёров до сих пор нечеловеческие, – отметил он. – Многие ошибочно считают, что люди в театре должны работать за идею, но, извините, они, как и все, должны на что-то жить и содержать свои семьи. Кроме того, Александр Мустаев выразил надежду, что союз будет получать поддержку со стороны республиканской власти. Сегодня региональному отделению проще работать с Москвой, оно полностью содержится на федеральные деньги. Необходима дальнейшая поддержка фестивалей, таких, к примеру, как «Театральная весна», которая, образно выражаясь, позволяет профессиональным театрам Удмуртии сверять часы, понять, тем ли они занимаются, правильное ли направление развития выбрали?
Елена Махнёва, представитель комитета правления Союза дизайнеров Удмуртии, обозначила проблему финансирования. Сегодня объединение полностью существует за счёт своих взносов, половину из которых забирает Москва. Члены союза сами занимаются организацией и проведением всех мероприятий.
– Фестиваль «Ижевск – столица российского дизайна», прошедший в 2018 году, мы провели на свои деньги, – отметила Елена Махнёва. – На протяжении многих лет вопрос с финансированием никак не решается. Не удивительно поэтому, что популярность профессии дизайнера падает, и у людей нет желания вступать в профессиональное объединение. Ещё одна проблема Союза дизайнеров Удмуртии – отсутствие помещения. Организационные собрания он вынужден проводить по договорённости на разных площадках города.
Нет своего помещения и у Союза писателей Удмуртии. Дом литераторов между тем мог бы стать объединяющим центром для писателей республики. Председатель союза Пётр Захаров также посетовал на недостаточное финансирование:
– Гранты – не панацея. Они не позволяют осуществлять системную ежедневную деятельность, их нельзя тратить на любые нужды и цели, кроме проекта. Считаю, что сбрасывать всё на грантовые конкурсы – ошибка и видимость помощи.
Представители Союза композиторов Удмуртии озвучили несколько проблем, среди которых – отсутствие в регионе достойных концертных залов. А композитор и член союза Юрий Толкач обратил внимание на то, что в программах музыкальных школ республики не присутствует удмуртская музыка.
Пётр Ёлкин, член Союза художников, уделил большое внимание вопросу создания в Национальном музее изобразительных искусств зала, где будут представлены работы художников республики, и не только.
– Из-за отсутствия выставочного зала мы не можем сегодня организовывать большие выставки, такие как «Большая Волга». Каждые пять лет её принимает один из городов Приволжья, при этом в Ижевске этот крупнейший региональный проект ещё не проходил ни разу. Мы лишаем жителей республики уникальной возможности познакомиться с творчеством известных художников.
В завершение встречи Пётр Ёлкин отметил, что все озвученные на круглом столе предложения будут систематизированы и представлены в Общественную палату Российской Федерации для дальнейшего их включения в федеральный закон.
P.S.
В популярной компьютерной инди-игре в жанре песочницы Minecraft есть нескольких игровых режимов. Среди них творческий режим и режим выживания. Так вот, очень хочется надеяться, что с принятием закона о культуре искусство Удмуртии безвозвратно перейдёт в творческий режим, где будут убраны все аспекты выживания.
Цитата
Энвиль Касимов, художник, член творческого объединения «Ижкар»:
– Культура – то единственно ценное, что останется о деятельности современной власти в истории. От того, насколько хорошо власть помогает культуре, и творческим союзам в том числе, зависит, какой её запомнят. Мы можем запомнить современную власть как не построившую музей и хранилище для него, выставочный или концертный зал, отдавшую мастерские коммерсантам. И, напротив, можем помнить так, как в своё время помнили род Медичи за поддержку Леонардо и Рафаэля. Нам, деятелям искусства, нужно заявить о своих проблемах и потребностях и объединиться, потому что вместе мы сила и ценность.
Есть мнение
Татьяна Ишматова, председатель постоянной комиссии Госсовета УР по науке, образованию, культуре, национальной и молодёжной политике и спорту:
– Тема о том, что вопросы реализации политики в области культуры в Удмуртской Республике не урегулированы, поднимается не первый год. Мы ждём проект нового федерального закона о культуре для того, чтобы, изучив его, разработать свой с учётом национальных особенностей. Я благодарна, что участники круглого стола озвучили наболевшие проблемы. Многие выступления звучат эмоционально, хотя не всегда, быть может, логически выстроена вся проблематика. Поэтому нужно встречаться отдельно с каждым творческим союзом. Наша комиссия открыта к сотрудничеству, мы готовы организовать встречи с органами исполнительной власти по каждому конкретному случаю и предложению. Результатом встречи должны стать не эмоции, а реальные предложения.
В тему
Симбиоз опыта и современного взгляда
В круглом столе приняли участие представители творческой молодёжи. Среди них Иван Личидов, руководитель АРТ-проекта «Резиденция», импресарио театра «Ле партизан», и Азалина Закирова, продюсер Центра развития дизайна городской среды и энергосбережения Удмуртской Республики. Молодое поколение заявило о своей открытости, готовности и желании объединяться и перенимать знания и накопленный опыт у старшего поколения творческих деятелей. В свою очередь они готовы помогать своим более опытным коллегам в осуществлении грантовой и проектной деятельности.
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